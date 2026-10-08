Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:47

Dünya devi işten çıkarmalara yeniden başlıyor

E-ticaret devi Amazon, Prime Big Deal Days kampanyası sürerken yeni bir işten çıkarma dalgasına gitti. Şirketin perakende operasyonlarını yöneten Stores biriminde 1.000'e yakın beyaz yakalı çalışan işini kaybetti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise küçülmenin gerekçesi olarak pandemi dönemindeki aşırı işe alımları gösterdi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Dünya devi işten çıkarmalara yeniden başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:47

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden 'da işten çıkarmalar sürüyor. Şirket, ana alışveriş platformunun faaliyetlerini yürüten Stores birimi başta olmak üzere bazı pozisyonlarda çalışan sayısını azalttığını doğruladı. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre son düzenlemeyle 1.000'den az beyaz yakalı çalışanın işine son verildi. Böylece Amazon'un geçen yıl başlattığı geniş çaplı küçülme sürecine yeni bir halka daha eklendi.

Dünya devi işten çıkarmalara yeniden başlıyor

ALIŞVERİŞ KAMPANYASININ ORTASINDA İŞTEN ÇIKARMA KARARI

İşten çıkarmaların zamanlaması da dikkat çekti. Amazon, perakende operasyonlarındaki yeni kesintileri yılın en önemli alışveriş etkinliklerinden biri olarak gösterdiği Prime Big Deal Days kampanyası sırasında gerçekleştirdi. Salı günü başlayan ve çarşamba günü sona eren kampanyada satışlar ön plana çıkarken, şirketin perde arkasında çalışan sayısını azaltmaya devam etmesi gündem oldu.

Dünya devi işten çıkarmalara yeniden başlıyor

Üstelik bu, Amazon'un son dönemdeki ilk küçülme adımı değil. Şirket, geçen yıl başlayıp ocak ayına kadar devam eden süreçte 30.000 kişilik büyük bir işten çıkarma dalgasına gitmişti. Son karar da bu sürecin ardından gerçekleştirilen daha küçük çaplı personel azaltımlarından biri oldu.

BEZOS GEREKÇEYİ AÇIKLADI: PANDEMİDE GEREĞİNDEN FAZLA BÜYÜDÜK

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, çarşamba günü yayımlanan bir röportajda devam eden işten çıkarmaların nedenini anlattı. Bezos'a göre bugünkü küçülmenin arkasında, COVID-19 pandemisi sırasında hızla artan talebi karşılamak için yapılan yoğun işe alımlar bulunuyor. Pandemi döneminde insanların büyük ölçüde evlerinde kaldığını ve internet üzerinden alışverişe yöneldiğini hatırlatan Bezos, siparişlerdeki olağanüstü artışın şirket üzerinde ciddi bir baskı yarattığını söyledi.

PANDEMİDEKİ HIZLI BÜYÜMENİN FATURASI ÇALIŞANLARA ÇIKTI

Bezos, söz konusu dönemin Amazon açısından son derece yoğun ve stresli geçtiğini belirterek artan siparişleri karşılayabilmek için çalışan sayısının önemli ölçüde yükseltildiğini ifade etti. Şirketin o dönemde yaptığı geniş çaplı işe alımlar, bugün uygulanan personel azaltımlarının temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Amazon, bir yandan büyük alışveriş kampanyalarını sürdürürken diğer yandan pandemi yıllarında genişlettiği kadrolarını küçültmeye devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A.B.İ’nin Altın Yenge’si Toprak Sağlam’dan ağızları açık bırakan değişim! 32 kilo verdi, bambaşka biri oldu
Bakan Bolat: Türkiye ile ABD arasındaki ticarette hedef 50 milyar dolar
BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 11-14 Ekim 2026! Kablosuz süpürge, set üstü ocak, aspiratör, halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor
ETİKETLER
#amazon
#jeff bezos
#covid 19
#Stores
#Prime Big Deal Days
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.