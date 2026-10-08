Dünya devi işten çıkarmalara yeniden başlıyor

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon'da işten çıkarmalar sürüyor. Şirket, ana alışveriş platformunun faaliyetlerini yürüten Stores birimi başta olmak üzere bazı pozisyonlarda çalışan sayısını azalttığını doğruladı. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre son düzenlemeyle 1.000'den az beyaz yakalı çalışanın işine son verildi. Böylece Amazon'un geçen yıl başlattığı geniş çaplı küçülme sürecine yeni bir halka daha eklendi.

ALIŞVERİŞ KAMPANYASININ ORTASINDA İŞTEN ÇIKARMA KARARI

İşten çıkarmaların zamanlaması da dikkat çekti. Amazon, perakende operasyonlarındaki yeni kesintileri yılın en önemli alışveriş etkinliklerinden biri olarak gösterdiği Prime Big Deal Days kampanyası sırasında gerçekleştirdi. Salı günü başlayan ve çarşamba günü sona eren kampanyada satışlar ön plana çıkarken, şirketin perde arkasında çalışan sayısını azaltmaya devam etmesi gündem oldu.

Üstelik bu, Amazon'un son dönemdeki ilk küçülme adımı değil. Şirket, geçen yıl başlayıp ocak ayına kadar devam eden süreçte 30.000 kişilik büyük bir işten çıkarma dalgasına gitmişti. Son karar da bu sürecin ardından gerçekleştirilen daha küçük çaplı personel azaltımlarından biri oldu.

BEZOS GEREKÇEYİ AÇIKLADI: PANDEMİDE GEREĞİNDEN FAZLA BÜYÜDÜK

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, çarşamba günü yayımlanan bir röportajda devam eden işten çıkarmaların nedenini anlattı. Bezos'a göre bugünkü küçülmenin arkasında, COVID-19 pandemisi sırasında hızla artan talebi karşılamak için yapılan yoğun işe alımlar bulunuyor. Pandemi döneminde insanların büyük ölçüde evlerinde kaldığını ve internet üzerinden alışverişe yöneldiğini hatırlatan Bezos, siparişlerdeki olağanüstü artışın şirket üzerinde ciddi bir baskı yarattığını söyledi.

PANDEMİDEKİ HIZLI BÜYÜMENİN FATURASI ÇALIŞANLARA ÇIKTI

Bezos, söz konusu dönemin Amazon açısından son derece yoğun ve stresli geçtiğini belirterek artan siparişleri karşılayabilmek için çalışan sayısının önemli ölçüde yükseltildiğini ifade etti. Şirketin o dönemde yaptığı geniş çaplı işe alımlar, bugün uygulanan personel azaltımlarının temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Amazon, bir yandan büyük alışveriş kampanyalarını sürdürürken diğer yandan pandemi yıllarında genişlettiği kadrolarını küçültmeye devam ediyor.