Dünya internete kilitlendi: Türkler, Amerikalılarla yarışıyor

Dünyada internet kullanım alışkanlıklarıyla ilgili yapılan anket çarpıcı verileri ortaya koydu. Çevrim içi kalma oranında Japonlar fark atarken Türkiye ve ABD 'deki sayılar dikkat çekti. Hindistan'daki milyonlar ise hala internete erişemiyor.

Dünya internete kilitlendi: Türkler, Amerikalılarla yarışıyor
Anketlere göre, yetişkinlerin yüzde 28'i neredeyse her an çevrim içiyken, yüzde 40'ı günde birkaç kez internet kullanıyor.

Pew Araştırma Merkezi, 8 Ocak ile 26 Nisan arasında 24 ülkedeki 26 bin 504 yetişkine interneti ne sıklıkla kullandıklarını sordu.

Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 28'i, neredeyse her zaman çevrim içi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 40'ı günde birkaç kez internet kullandığını, yüzde 9'u ise hiç kullanmadığını ifade etti.

Dünya internete kilitlendi: Türkler, Amerikalılarla yarışıyor

JAPONYA FARK ATTI, TÜRKİYE VE ABD AYNI ORANLARDA

Araştırmaya katılan ülkeler arasında konusunda büyük farklar bulunuyor.

Sürekli çevrim içi bulunma oranı en yüksek ülke oldu. Japonya'da yetişkinlerin yüzde 56'sı sürekli çevrim içi olduklarını kaydetti.

Bu oranın en düşük olduğu Nijerya'da ise yetişkinlerin yüzde 13'ü sürekli çevrim içi olduğunu belirtti.

Güney Kore'deki yetişkinlerin neredeyse yarısı, Arjantin, İsrail, İspanya, ve 'dekilerin yaklaşık yüzde 25'i sürekli çevrim içi olduğunu bildirdi.

Dünya internete kilitlendi: Türkler, Amerikalılarla yarışıyor

Öte yandan, internet kullanımının en düşük olduğu Hindistan'da yetişkinlerin yüzde 36'sı hiç internete girmiyor.

Güney Afrika ve Nijerya'daki yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri, Kenya'dakilerin ise yaklaşık üçte biri interneti hiç kullanmadıklarını belirtti.

