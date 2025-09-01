Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: Bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Şebekenin elebaşı Ö.Ş. tutuklanırken dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı.

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: Bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 14:49

MİT siber dolandırıcılık şebekesine operasyon yaptı. Şebekenin elebaşı Ö.Ş. tutuklandı. Dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı anlaşılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı.

FİNANSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN ŞEBEKEYE BÜYÜK OPERASYON

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi.

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: Bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Ayrıca özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: Bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı

MASAK DA DAHİL EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM’un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarından elebaşı konumundaki Ö.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon: Bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı

Yapılan incelemede, söz konusu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından önem arz eden bir boyuta ulaştığı da görüldü. MİT de yasa dışı siber faaliyetlere karşı doğrudan ve etkin bir şekilde sahada yer aldığını bir kez daha gösterdi.

