TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google'a 425 milyon dolar ceza: Kullanıcı verileri izinsiz toplandı

Google, kullanıcı gizliliği ayarlarını ihlal ederek mobil uygulamalar üzerinden veri topladığı için 425 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Google'a 425 milyon dolar ceza: Kullanıcı verileri izinsiz toplandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 13:45

'a, kullanıcıların ayarlarını göz ardı ederek veri topladığı için 425 milyon dolar verildi. Cezanın sebebi: kullanıcılar gizlilik ayarlarını yapsalar bile Google'ın uygulamalar aracılığıyla bilgi toplaması.

Google'ın kullanıcıların gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmeden ABD federal mahkemesi, yaptığı açıklamada "Bu dava, Google'ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir" ifadesini kullandı.

Google'a 425 milyon dolar ceza: Kullanıcı verileri izinsiz toplandı

GOOGLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Google Sözcüsü Jose Castaneda, "Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız" dedi.

Google'a 425 milyon dolar ceza: Kullanıcı verileri izinsiz toplandı

Bir grup kullanıcı Google'ın, Web ve Uygulama Etkinliği ayarındaki gizlilik güvencelerini ihlal ederek kullanıcıların mobil cihazlarına erişip verilerini topladığını, kaydettiğini ve kullandığını iddia ederek dava açmıştı. Yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısı ve 174 milyon cihazı kapsayan toplu dava, Temmuz 2020'de açılmış kullanıcılar 31 milyar dolardan fazla tazminat talep etmişlerdi.

