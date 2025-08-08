Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Teknoloji
 İrem Şenel

e-Devlet ile 4 yeni hizmet kullanıma açıldı! Bu bilgiler artık tek tıkla elinizin altında

e-Devlet (elektronik devlet) kapısı üzerinden sunulan dijital hizmetlere 4 yeni uygulama eklendi. Vatandaşlar yeni hizmetlerle borç sorgulayabilecek, tarife karşılaştırması yapabilecek, coğrafi verilere erişebilecek ve güncel gıda kamuoyu duyurularını takip edebilecek. İşte yeni hizmetlerin detayları şu şekilde...

e-Devlet ile 4 yeni hizmet kullanıma açıldı! Bu bilgiler artık tek tıkla elinizin altında
IHA
08.08.2025
Kapısı, borç sorgulama, , Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ve güncel gıda kamuoyu duyurusu olmak üzere 4 yeni hizmeti kullanıcılara açtı.

BORÇ SORGULAMA YAPILABİLECEK

Bu kapsamda, borç sorgulama özelliğiyle kullanıcılar, muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile yetkilisi olduğu ticari işletme veya şirketlere ait borçlarını sorgulayabilecek.

e-Devlet ile 4 yeni hizmet kullanıma açıldı! Bu bilgiler artık tek tıkla elinizin altında

OPERATÖR KARŞILAŞTIRMA İMKANI

Tarife karşılaştırma hizmetiyle birlikte kullanıcılar, elektronik haberleşme işletmecilerinin bireysel abone alımına açık sabit internet, mobil hat ve televizyon platformlarına ait tarifelerini ve kampanyalarını karşılaştırarak, kendilerine en uygun seçeneği belirleyebilecek.

COĞRAFİ VERİLERE ERİŞİLEBİLECEK

Kullanıcılar, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS) ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi veri metaverilerine erişebilecek, coğrafi veri servislerini görüntüleyebilecek ve Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi kapsamında erişim izni olan verilerden yararlanabilecek.

e-Devlet ile 4 yeni hizmet kullanıma açıldı! Bu bilgiler artık tek tıkla elinizin altında

HİLELİ GIDA BİLGİLERİ E-DEVLET'TE

Son olarak, güncel gıda kamuoyu duyurusu hizmetiyle birlikte tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin güncel gıda kamuoyu duyurularına da erişilebilecek.

ETİKETLER
#e-devlet
#Tarife Karşılaştırma
#Borç Sorgulama
#Coğrafi Veri
#Gıda Kamuoyu Duyurusu
#Teknoloji
