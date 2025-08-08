Menü Kapat
27°
TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 2025 e Devlet TOKİ başvuru ekranı bekleniyor

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için bekleyiş devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvurularının başlayacağı tarih beklenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan açıklama bekleniyor. Bakan Kurum, başvuru şartlarını ve tarihlerini yakın zamanda duyuracaklarını ifade etmişti.

TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 2025 e Devlet TOKİ başvuru ekranı bekleniyor
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 250 bin konut başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bakan Kurum'un açıklamalarına göre evi olmayan vatandaşlar için kapsamlı kampanya hazırlandığı öğrenilmişti.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2025?

En büyük sosyal konu projesi olduğu söylenen 250 Bin Projesi için bekleyiş devam ediyor. İhaleler 7 Kasım'da başlarken haziran ayında tamamlandı. Bakan Kurum, TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuşurken "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 2025 e Devlet TOKİ başvuru ekranı bekleniyor

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARIE DEVLET NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılacak olan 250 bin konutluk proje dar gelirli vatandaşı sevindirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , "Evi olmayan vatandaşlarımız için kapsamlı bir kampanya hazırlıyoruz" ifadeleri ile duyurmuştu. TOKİ sosyal konut projesinin başvurularının başlayacağı tarih henüz duyurulmazken kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. TOKİ sosyal konut başvuruları için bekleyiş devam ediyor. İhaleler 7 Kasım'da başlayıp haziran ayında sona ermişti.

TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? 2025 e Devlet TOKİ başvuru ekranı bekleniyor

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları ve tarihi henüz duyurulmadı. Kasım'da başlayan ihale süreci haziran ayında tamamlanmıştı. Kısa süre içerisinde başvurularda son duruma ilişkin açıklama yapılmadı bekleniyor. Bakan Kurum, "Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

