Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Edirne robot garson ile tanıştı! Çaylar artık ondan soruluyor

Edirne'deki Trakya Üniversitesine bağlı Meriç Sosyal Tesisleri'nde otonom hareket edebilen robot garson dönemi başladı. Mutfak ile masalar arasında yemek servisi ve boş tabak toplama görevlerini üstlenen cihaz, müşterilerle etkileşim kurabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 15:27

Edirne'de yer alan Meriç Sosyal Tesisleri, müşterilerine sipariş getiren ve boş tabakları toplayan robot garsonla hizmet vermeye başladı. 'ne bağlı Meriç Sosyal Tesisleri müşterilerini artık destekli yepyeni bir çalışan karşılıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Edirne'de bulunan Meriç Sosyal Tesisleri, sipariş getiren ve boş tabakları toplayan yapay zeka destekli robot garson ile hizmet vermeye başladı.
Trakya Üniversitesi'ne bağlı Meriç Sosyal Tesisleri'nde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında robot garson hizmete girdi.
Robot, müşterilerle etkileşim kurabiliyor, sipariş sürecinde yönlendirme yapıyor ve özel günlerde sesli tepkiler veriyor.
Gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken robot, mutfaktan aldığı siparişleri masalara ulaştırıyor ve boşların toplanmasına da katkı sağlıyor.
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cem Taşkın, robotun bulunduğu ortamı haritalayabilen ve kendi kendine hareket edebilen bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti.
Taşkın, tesisin bahçe kısmının hizmete açılmasıyla robot garson sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Müşteriler, robot garson deneyiminin işleri kolaylaştırdığını ve teknolojinin gelişimine dair olumlu düşüncelerini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde çalışmaları çerçevesinde yapay zeka destekli robot garson hizmet vermeye başladı. Müşterilerle etkileşim kurabilen robot, sipariş sürecinde yönlendirme yaparken, özel günlerde sesli tepkiler vererek ortama farklı bir deneyim katıyor.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken robot, mutfaktan aldığı siparişleri çok katlı tepsi sistemiyle masalara ulaştırırken, servis sonrası boşların toplanmasına da katkı sağlıyor. Özellikle çocukların ilgisini çeken robot, tesise gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Teknolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda güzel bir adım attıklarını belirten Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cem Taşkın, dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yapay zeka destekli robotu kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Türkiye'de üretilen robotun bulunduğu ortamı haritalayabilen, kendi kendine hareket edebilen ve görevlerini pratik şekilde yerine getirebilen bir teknolojiye sahip olduğuna değinen Taşkın, bu sayede hem hizmet süreçlerinin hızlandığını hem de verimliliğin arttığını belirtti. Robotun özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktaran Taşkın, dijital dönüşüm çalışmalarını daha da yaygınlaştırarak yapay, zeka destekli uygulamaları farklı alanlarda da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Taşkın, tesisin bahçe kısmının hizmete açılmasıyla robot garson sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İlk kez robot garsonla karşılaştığını belirten müşterilerden Mustafa Maraşlıoğlu, "Daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştım. Servisin robot tarafından yapılması işleri kolaylaştırıyor. İleride belki yemekleri de robotlar hazırlayabilir" dedi.

Hamide Çetiner ise robotun siparişi getirmesine şaşırdığını ifade ederek, "Siparişin bu şekilde gelmesi oldukça ilginç ve güzeldi. Teknolojinin daha da gelişeceğine inanıyorum. Ülkemiz adına daha iyi çalışmalar yapılmasını bekliyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç muayenesinde yapay zeka devrimi! Sistem komple değişiyor: İşlemler daha kısa sürecek
Elektrikli skuterlerde yeni dönem resmen başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
ETİKETLER
#yapay zeka
#dijital dönüşüm
#trakya üniversitesi
#Robot Garson
#Meriç Sosyal Tesisleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.