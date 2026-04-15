Edirne'de yer alan Meriç Sosyal Tesisleri, müşterilerine sipariş getiren ve boş tabakları toplayan robot garsonla hizmet vermeye başladı. Trakya Üniversitesi'ne bağlı Meriç Sosyal Tesisleri müşterilerini artık yapay zeka destekli yepyeni bir çalışan karşılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Edirne robot garson ile tanıştı! Çaylar artık ondan soruluyor Edirne'de bulunan Meriç Sosyal Tesisleri, sipariş getiren ve boş tabakları toplayan yapay zeka destekli robot garson ile hizmet vermeye başladı. Trakya Üniversitesi'ne bağlı Meriç Sosyal Tesisleri'nde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında robot garson hizmete girdi. Robot, müşterilerle etkileşim kurabiliyor, sipariş sürecinde yönlendirme yapıyor ve özel günlerde sesli tepkiler veriyor. Gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken robot, mutfaktan aldığı siparişleri masalara ulaştırıyor ve boşların toplanmasına da katkı sağlıyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cem Taşkın, robotun bulunduğu ortamı haritalayabilen ve kendi kendine hareket edebilen bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti. Taşkın, tesisin bahçe kısmının hizmete açılmasıyla robot garson sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Müşteriler, robot garson deneyiminin işleri kolaylaştırdığını ve teknolojinin gelişimine dair olumlu düşüncelerini dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yapay zeka destekli robot garson hizmet vermeye başladı. Müşterilerle etkileşim kurabilen robot, sipariş sürecinde yönlendirme yaparken, özel günlerde sesli tepkiler vererek ortama farklı bir deneyim katıyor.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken robot, mutfaktan aldığı siparişleri çok katlı tepsi sistemiyle masalara ulaştırırken, servis sonrası boşların toplanmasına da katkı sağlıyor. Özellikle çocukların ilgisini çeken robot, tesise gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Teknolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda güzel bir adım attıklarını belirten Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cem Taşkın, dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yapay zeka destekli robotu kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Türkiye'de üretilen robotun bulunduğu ortamı haritalayabilen, kendi kendine hareket edebilen ve görevlerini pratik şekilde yerine getirebilen bir teknolojiye sahip olduğuna değinen Taşkın, bu sayede hem hizmet süreçlerinin hızlandığını hem de verimliliğin arttığını belirtti. Robotun özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktaran Taşkın, dijital dönüşüm çalışmalarını daha da yaygınlaştırarak yapay, zeka destekli uygulamaları farklı alanlarda da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Taşkın, tesisin bahçe kısmının hizmete açılmasıyla robot garson sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İlk kez robot garsonla karşılaştığını belirten müşterilerden Mustafa Maraşlıoğlu, "Daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştım. Servisin robot tarafından yapılması işleri kolaylaştırıyor. İleride belki yemekleri de robotlar hazırlayabilir" dedi.

Hamide Çetiner ise robotun siparişi getirmesine şaşırdığını ifade ederek, "Siparişin bu şekilde gelmesi oldukça ilginç ve güzeldi. Teknolojinin daha da gelişeceğine inanıyorum. Ülkemiz adına daha iyi çalışmalar yapılmasını bekliyorum" dedi.