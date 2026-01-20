Elon Musk ile Ryanair CEO'su birbirine girdi! "X bir lağım çukuru" dedi, cevabı ağır oldu

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile Avrupa'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair CEO'su Michael O'Leary, basit bir Wi-Fi tartışması üzerinden sosyal medyada atıştılar. İkili arasında Starlink internet sistemlerinin uçaklara entegrasyonu konusunda başlayan tartışmada, karşılıklı hakaretler havada uçuştu ve Musk firmayı satın almayı ima etti.

FİTİLİ "YAKIT MALİYETİ" ATEŞLEDİ

Anlaşmazlığın temelinde O'Leary'nin 600'den fazla uçaktan oluşan filosuna SpaceX'in Starlink uydu internetini kurmayı reddetmesi yatıyor. Reuters haber ajansına konuşan Ryanair CEO'su, söz konusu kararın arkasında yakıt verimliliği ve işletme maliyetlerinin yattığını belirtti.

O'Leary, gövde üzerine yerleştirilecek antenlerin ağırlık ve sürtünme yaparak yakıt tüketiminde yüzde 2'lik bir artışa neden olacağını savundu ve şöyle dedi:

"Ortalama bir saatlik uçuş için yolcularımızın Wi-Fi hizmetine para ödemeye istekli olduğunu düşünmüyoruz. Sistemin bize maliyeti yıllık 200 ila 250 milyon dolar arasında değişiyor. Yani taşıdığımız her yolcu için ekstra bir dolar demek."

İrlandalı yönetici, Starlink maliyetlerini karşılayamayacaklarını ve yolcuların ücretsiz olmadığı sürece internet kullanmayacağını dile getirdi. Ancak O'Leary eleştirilerini yalnızca finansal verilerle sınırlı tutmadı.

"X BİR LAĞIM ÇUKURU, MUSK HAVACILIKTAN ANLAMIYOR"

Newstalk radyosuna verdiği demeçte üslubunu sertleştiren Ryanair CEO’su, Musk'ın havacılık ve sürtünme kuvveti hakkında "sıfır bilgiye" sahip olduğunu iddia etti. Teknoloji milyarderini "aptal" olarak nitelendiren O'Leary, Musk'ın sahibi olduğu X platformu için de "lağım çukuru" benzetmesini yaptı.

Ayrıca Musk'ın Donald Trump'ın seçilmesini desteklediğini hatırlatarak milyarderin sosyal medyadaki paylaşımlarını dikkate almadığını vurguladı.

MUSK'TAN SERT CEVAP: "TAM BİR APTAL, KOVUN ONU"

Starlink'in sahibi Elon Musk ise eleştirilere sessiz kalmadı ve internet hizmeti sunmayan havayollarının zamanla müşteri kaybedeceğini öne sürdü. O'Leary'nin yakıt tüketimi konusundaki iddialarını "yanlış bilgi" olarak niteleyen Musk, tartışma alevlenince X üzerinden rakibine yüklendi: "Ryanair CEO’su tam bir aptal. Onu kovun."

"RYANAİR'İ SATIN ALMAM NE KADAR TUTAR?"

Sosyal medyadaki takipçileriyle etkileşime giren Musk, bir kullanıcının "Şirketi satın alıp O’Leary’yi kendin kovmalısın" önerisine "İyi fikir" şeklinde cevap verdi.

İşi bir adım daha ileri götüren milyarder girişimci, Ryanair'i etiketleyerek "Sizi satın almam ne kadara mal olur?" sorusunu yöneltti. Musk son olarak, Ryanair'in başına "Ryan" isimli bir yönetici getirmeyi hayal ettiğini paylaştı.