Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk ile Ryanair CEO'su birbirine girdi! "X bir lağım çukuru" dedi, cevabı ağır oldu

Elon Musk ve Ryanair CEO'su Michael O'Leary arasında, uçaklara Starlink internet sistemi kurulması konusunda başlayan maliyet tartışması karşılıklı hakaretlerin edildiği bir kavgaya dönüştü. O’Leary, sistemin yakıt masrafını artıracağını ve Musk’ın havacılıktan anlamadığını iddia ederken, Musk ise Ryanair'i satın almayı ima etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 16:34

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su ile Avrupa'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair CEO'su Michael O'Leary, basit bir Wi-Fi tartışması üzerinden sosyal medyada atıştılar. İkili arasında internet sistemlerinin uçaklara entegrasyonu konusunda başlayan tartışmada, karşılıklı hakaretler havada uçuştu ve Musk firmayı satın almayı ima etti.

FİTİLİ "YAKIT MALİYETİ" ATEŞLEDİ

Anlaşmazlığın temelinde O'Leary'nin 600'den fazla uçaktan oluşan filosuna SpaceX'in Starlink uydu internetini kurmayı reddetmesi yatıyor. Reuters haber ajansına konuşan Ryanair CEO'su, söz konusu kararın arkasında yakıt verimliliği ve işletme maliyetlerinin yattığını belirtti.

Elon Musk ile Ryanair CEO'su birbirine girdi! "X bir lağım çukuru" dedi, cevabı ağır oldu

O'Leary, gövde üzerine yerleştirilecek antenlerin ağırlık ve sürtünme yaparak yakıt tüketiminde yüzde 2'lik bir artışa neden olacağını savundu ve şöyle dedi:

"Ortalama bir saatlik uçuş için yolcularımızın Wi-Fi hizmetine para ödemeye istekli olduğunu düşünmüyoruz. Sistemin bize maliyeti yıllık 200 ila 250 milyon dolar arasında değişiyor. Yani taşıdığımız her yolcu için ekstra bir dolar demek."

İrlandalı yönetici, Starlink maliyetlerini karşılayamayacaklarını ve yolcuların ücretsiz olmadığı sürece internet kullanmayacağını dile getirdi. Ancak O'Leary eleştirilerini yalnızca finansal verilerle sınırlı tutmadı.

Elon Musk ile Ryanair CEO'su birbirine girdi! "X bir lağım çukuru" dedi, cevabı ağır oldu

"X BİR LAĞIM ÇUKURU, MUSK HAVACILIKTAN ANLAMIYOR"

Newstalk radyosuna verdiği demeçte üslubunu sertleştiren Ryanair CEO’su, Musk'ın havacılık ve sürtünme kuvveti hakkında "sıfır bilgiye" sahip olduğunu iddia etti. Teknoloji milyarderini "aptal" olarak nitelendiren O'Leary, Musk'ın sahibi olduğu X platformu için de "lağım çukuru" benzetmesini yaptı.

Ayrıca Musk'ın Donald Trump'ın seçilmesini desteklediğini hatırlatarak milyarderin sosyal medyadaki paylaşımlarını dikkate almadığını vurguladı.

https://x.com/LinkN01/status/2012084037192671598?s=20

MUSK'TAN SERT CEVAP: "TAM BİR APTAL, KOVUN ONU"

Starlink'in sahibi Elon Musk ise eleştirilere sessiz kalmadı ve internet hizmeti sunmayan havayollarının zamanla müşteri kaybedeceğini öne sürdü. O'Leary'nin yakıt tüketimi konusundaki iddialarını "yanlış bilgi" olarak niteleyen Musk, tartışma alevlenince X üzerinden rakibine yüklendi: "Ryanair CEO’su tam bir aptal. Onu kovun."

"RYANAİR'İ SATIN ALMAM NE KADAR TUTAR?"

Sosyal medyadaki takipçileriyle etkileşime giren Musk, bir kullanıcının "Şirketi satın alıp O’Leary’yi kendin kovmalısın" önerisine "İyi fikir" şeklinde cevap verdi.

İşi bir adım daha ileri götüren milyarder girişimci, Ryanair'i etiketleyerek "Sizi satın almam ne kadara mal olur?" sorusunu yöneltti. Musk son olarak, Ryanair'in başına "Ryan" isimli bir yönetici getirmeyi hayal ettiğini paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
20 yılın en şiddetli güneş fırtınası dünyayı vurdu: İşte beklenen tehlikeler
DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor
ETİKETLER
#elon musk
#havaçılık
#starlink
#Ryanair
#Wi-fi
#Michael O'leary
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.