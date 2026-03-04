Menü Kapat
TGRT Haber
Elon Musk'tan WhatsApp'a rakip: X Chat test ediliyor

Sosyal ağ X, özel mesajlaşma hizmetini ana platformdan kopararak sadece mesajlaşmaya odaklanan yeni iOS uygulamasını kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.03.2026
17:39
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
17:39

Sosyal ağ X, "X Chat" adını verdiği mesajlaşma hizmetini bağımsız bir uygulamaya taşıyor. TechCrunch'ın haberine göre, platformun ilk Beta sürümü Apple'ın TestFlight platformu üzerinden binlerce kullanıcıya sunuldu. Beta programı, duyurunun ardından sadece iki saat içinde tam kapasiteye ulaştı.

xAI ürün tasarımcısı Michael Boswell, X üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin Beta sürümünü başlangıçtaki 1.000 kullanıcının ötesine "yakında" genişleteceğini belirtti. Boswell'in açıklamalarının ardından kapasite 5 bin kişiye çıkarıldı. Tasarımcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç aydır iOS için sessizce bağımsız bir X Chat uygulaması geliştiriyoruz. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz."

Elon Musk'tan WhatsApp'a rakip: X Chat test ediliyor

Mevcut doğrudan mesaj (DM) özelliğinin geliştirilmiş hali olan uygulamanın, uçtan uca şifreli olduğu iddia ediliyor. Ancak güvenlik uzmanları servisin Signal gibi diğer şifreli mesajlaşma uygulamalarına kıyasla daha az güvenli olduğu ve sisteme güvenilmemesi gerektiği konusunda potansiyel kullanıcıları uyarıyor.

Uygulamanın yaş sınırı 17+ olacak ve sohbetler Aralık 2025'te kullanıma sunulan chat.x.com web sürümüyle senkronize çalışacak. Ayrıca X Chat uygulamasının Android sürümünün "çok yakında" sunulması bekleniyor.

ETİKETLER
#Yeni Özellik
#Mesajlaşma Uygulaması
#Teknoloji Haberleri
#Güvenlik Endişeleri
#X Chat
#Teknoloji
