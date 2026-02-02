Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

'En güçlü akıllı telefon' sıralamasında kazanan değişti

En güçlü Android telefon modelleri açıklandı. Ocak ayını kapsayan listede zirveye Red Magic 11 Pro+ yerleşti. Peşi sıra gelen Vivo X300 Pro ve Realme GT8 Pro ilk üçü tamamladı. İşte en güçlü Android telefonlar…

'En güçlü akıllı telefon' sıralamasında kazanan değişti
Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Ocak 2026 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 104 bin 271 puan alarak en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 90 bin 624 puanla Vivo X300 Pro yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 75 bin 525 puanla Realme GT8 Pro yerleşti.

OCAK 2026'NIN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

AnTuTu'nun Ocak 2026 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

  • Red Magic 11 Pro+: 4 milyon 104 bin 271 puan
  • Vivo X300 Pro: 4 milyon 90 bin 624 puan
  • Realme GT8 Pro: 4 milyon 75 bin 525 puan
  • iQOO 15: 3 milyon 940 bin 592 puan
  • Honor Magic 8 Pro: 3 milyon 938 bin 103 puan
  • Honor WIN: 3 milyon 930 bin 629 puan
  • Honor Magic 8: 3 milyon 911 bin 883 puan
  • OnePlus 15: 3 milyon 879 bin 401 puan
  • REDMI K90 Pro Max: 3 milyon 837 bin 663 puan
  • Vivo X300: 3 milyon 739 bin 657 puan
'En güçlü akıllı telefon' sıralamasında kazanan değişti
