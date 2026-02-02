'En güçlü akıllı telefon' sıralamasında kazanan değişti

Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Ocak 2026 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 104 bin 271 puan alarak en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 90 bin 624 puanla Vivo X300 Pro yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 75 bin 525 puanla Realme GT8 Pro yerleşti.

OCAK 2026'NIN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

AnTuTu'nun Ocak 2026 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması: