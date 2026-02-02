iPhone Fold batarya kapasitesi ile şaşırtacak: Apple tarihinin en büyüğü geliyor

Apple, geçmişten beri iPhone akıllı telefonlarında büyük bataryalar kullanma taraftarı olmadı. Ancak özellikle Çinli rakiplerinin silikon-karbon pil teknolojisi sayesinde daha büyük bataryalara sahip cihazlarla pazara girmesi, ABD'li şirketi geri adım atmaya zorlamış gibi görünüyor.

Teknoloji devi, iPhone 17 Pro Max modelinde 5 bin 88 mAh'lik bir bataryaya yer vermişti, ki bu da şimdiye kadar iPhone'larda kullanılan en büyük bataryalardan biri oldu. Benzer bir yaklaşımın ise iPhone Fold için de geçerli olacağı konuşuluyor. Ortaya atılan iddialara göre katlanabilir cihaz, 5 bin 500 mAh üzeri kapasiteyle gelerek Apple'ın akıllı telefon ailesine eklediği en büyük bataryaya sahip model ünvanını alacak.

TASARIMDA "ÇİFT İPHONE AİR" DETAYI

Sızan bilgilere göre katlanabilir iPhone Fold, tasarımsal olarak yan yana getirilmiş iki adet iPhone Air modelini andıracak. Bir iPhone Air modeli 5,6mm inceliğe sahip. Dolayısıyla iPhone Fold'un da nispeten kalın bir cihaz olacağı düşünülüyor.

Daha önceki raporlarda test aşamasındaki iPhone Fold bataryasının 5 bin 400 ila 5 bin 800 mAh aralığında olduğu belirtilmişti. Ancak kapasitenin artırılması iPhone Fold'un ağırlığını ciddi oranda yükseltecek olmasından ötürü kapasitenin 5 bin 500 mAh seviyelerinde dengeleneceğini öne sürdü.

Ayrıca Apple'ın iPhone Fold üretiminde alüminyum yerine titanyum alaşımı kullanacağı da gelen bilgiler arasında. Titanyumun tercih edilmesindeki temel sebebin: alüminyumun daha ağır olması ve ısının dağıtılması gerekliliği olduğu belirtiliyor. Teknoloji devi firma, ısı yönetimi konusunda ise en yeni premium iPhone modellerinde olduğu gibi buhar odası (vapor chamber) çözümüne başvuracak.

5 bin 500 mAh kapasitenin, Çinli modellere göre hâlâ yetersiz kaldığı yorumu yapıldı. Ancak Xiaomi 17 Pro Max'in 7 bin 500 mAh'lik devasa silikon-karbon bataryası, iPhone 17 Pro Max'ten yüzde 55 daha büyük olmasına rağmen rakibinden sadece 5 dakika daha uzun süre dayanabilmişti. Bu da Apple'ın optimizasyon konusundaki başarısını gözler önüne seriyor.

Elbette tüm bunların şimdilik birer söylentiden ibaret olduğunu ve kesinleşmiş bilgiler için resmi duyuruların beklenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.