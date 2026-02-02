Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone Fold batarya kapasitesi ile şaşırtacak: Apple tarihinin en büyüğü geliyor

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold'un 5 bin 500 mAh üzeri kapasiteyle şirketin şimdiye kadar kullandığı en büyük bataryaya sahip olacağı iddia edildi. Cihazın ağırlığını dengelemek ve ısınma sorununu çözmek adına alüminyum yerine titanyum alaşımı ve özel soğutma sistemleri kullanılacağı belirtiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 16:05

, geçmişten beri iPhone akıllı telefonlarında büyük bataryalar kullanma taraftarı olmadı. Ancak özellikle Çinli rakiplerinin silikon-karbon pil teknolojisi sayesinde daha büyük bataryalara sahip cihazlarla pazara girmesi, ABD'li şirketi geri adım atmaya zorlamış gibi görünüyor.

devi, iPhone 17 Pro Max modelinde 5 bin 88 mAh'lik bir bataryaya yer vermişti, ki bu da şimdiye kadar iPhone'larda kullanılan en büyük bataryalardan biri oldu. Benzer bir yaklaşımın ise iPhone Fold için de geçerli olacağı konuşuluyor. Ortaya atılan iddialara göre katlanabilir cihaz, 5 bin 500 mAh üzeri kapasiteyle gelerek Apple'ın akıllı telefon ailesine eklediği en büyük bataryaya sahip model ünvanını alacak.

iPhone Fold batarya kapasitesi ile şaşırtacak: Apple tarihinin en büyüğü geliyor

TASARIMDA "ÇİFT İPHONE AİR" DETAYI

Sızan bilgilere göre katlanabilir iPhone Fold, tasarımsal olarak yan yana getirilmiş iki adet iPhone Air modelini andıracak. Bir iPhone Air modeli 5,6mm inceliğe sahip. Dolayısıyla iPhone Fold'un da nispeten kalın bir cihaz olacağı düşünülüyor.

Daha önceki raporlarda test aşamasındaki iPhone Fold bataryasının 5 bin 400 ila 5 bin 800 mAh aralığında olduğu belirtilmişti. Ancak kapasitenin artırılması iPhone Fold'un ağırlığını ciddi oranda yükseltecek olmasından ötürü kapasitenin 5 bin 500 mAh seviyelerinde dengeleneceğini öne sürdü.

Ayrıca Apple'ın iPhone Fold üretiminde alüminyum yerine titanyum alaşımı kullanacağı da gelen bilgiler arasında. Titanyumun tercih edilmesindeki temel sebebin: alüminyumun daha ağır olması ve ısının dağıtılması gerekliliği olduğu belirtiliyor. Teknoloji devi firma, ısı yönetimi konusunda ise en yeni premium iPhone modellerinde olduğu gibi buhar odası (vapor chamber) çözümüne başvuracak.

5 bin 500 mAh kapasitenin, Çinli modellere göre hâlâ yetersiz kaldığı yorumu yapıldı. Ancak Xiaomi 17 Pro Max'in 7 bin 500 mAh'lik devasa silikon-karbon bataryası, iPhone 17 Pro Max'ten yüzde 55 daha büyük olmasına rağmen rakibinden sadece 5 dakika daha uzun süre dayanabilmişti. Bu da Apple'ın optimizasyon konusundaki başarısını gözler önüne seriyor.

Elbette tüm bunların şimdilik birer söylentiden ibaret olduğunu ve kesinleşmiş bilgiler için resmi duyuruların beklenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'a "İsrail ordusuna destek" suçlaması: Eski çalışan her şeyi ifşa etti
Oyun platformları hakkında ilk açıklama! Bakan Özdemir'den net mesaj: Amacımız yasak getirmek değil
ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#batarya
#Titanyum
#Iphone Fold
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.