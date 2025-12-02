En güçlü Android telefonlar sıralandı! İşte Kasım ayının listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Kasım 2025 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.
Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 105 bin 121 puan alarak en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 6 bin 704 puanla OPPO Find X9 Pro yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 4 bin 589 puanla Vivo X300 Pro yerleşti.
AnTuTu'nun Kasım 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:
AnTuTu, Kasım 2025 dönemine ait en iyi orta seviye Android telefon modellerini ise şu şekilde sıraladı: