Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

En güçlü Android telefonlar sıralandı! İşte Kasım ayının listesi

En güçlü Android telefon modelleri açıklandı. Kasım ayını kapsayan listede, zirveye Red Magic 11 Pro+ yerleşti. Onu OPPO Find X9 Pro ve Vivo X300 Pro takip etti. İşte en güçlü Android telefonlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 10:23

Akıllı telefon kıyaslama sitesi , Kasım 2025 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 105 bin 121 puan alarak en güçlü amiral gemisi ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 6 bin 704 puanla OPPO Find X9 Pro yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 4 bin 589 puanla Vivo X300 Pro yerleşti.

KASIM 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

AnTuTu'nun Kasım 2025 amiral gemisi Android telefon sıralaması:

  • Red Magic 11 Pro+: 4.105.121
  • OPPO Find X9 Pro: 4.006.704
  • Vivo X300 Pro: 4.004.589
  • iQOO 15: 3.998.037
  • Honor Magic 8 Pro: 3.976.558
  • Realme GT8 Pro: 3.949.528
  • Honor Magic 8: 3.925.304
  • OnePlus 15: 3.855.366
  • OPPO Find X9: 3.827.302
  • Redmi K90 Pro Max: 3.768.077
En güçlü Android telefonlar sıralandı! İşte Kasım ayının listesi

AnTuTu, Kasım 2025 dönemine ait en iyi orta seviye Android telefon modellerini ise şu şekilde sıraladı:

  • OPPO Reno 15 Pro: 2.133.069
  • OPPO Reno 15: 2.118.556
  • Realme Neo 7 SE: 2.032.756
  • iQOO Z10 Turbo: 2.001.912
  • OPPO K13 Turbo 5G: 1.953.888
  • Vivo Y300 GT: 1.895.610
  • Redmi Turbo 4: 1.879.074
  • Realme GT Neo 6 SE: 1.606.476
  • OPPO Reno 14 Pro: 1.509.677
  • OPPO Reno 14: 1.500.278
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GTA 6'dan yeni demo görüntüleri sızdı: Karakter animasyonları ortaya çıktı
Türk Hava Yolları ve Samsung güçlerini birleştirdi: Kayıp bagaj devri sona eriyor
ETİKETLER
#akıllı telefon
#performans
#antutu
#Kıyaslama
#Red Magic 11 Pro+
#Oppo Find X9 Pro
#Vivo X300 Pro
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.