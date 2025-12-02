En güçlü Android telefonlar sıralandı! İşte Kasım ayının listesi

Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Kasım 2025 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 105 bin 121 puan alarak en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 6 bin 704 puanla OPPO Find X9 Pro yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 4 bin 589 puanla Vivo X300 Pro yerleşti.

KASIM 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

AnTuTu'nun Kasım 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

Red Magic 11 Pro+: 4.105.121

OPPO Find X9 Pro: 4.006.704

Vivo X300 Pro: 4.004.589

iQOO 15: 3.998.037

Honor Magic 8 Pro: 3.976.558

Realme GT8 Pro: 3.949.528

Honor Magic 8: 3.925.304

OnePlus 15: 3.855.366

OPPO Find X9: 3.827.302

Redmi K90 Pro Max: 3.768.077

AnTuTu, Kasım 2025 dönemine ait en iyi orta seviye Android telefon modellerini ise şu şekilde sıraladı: