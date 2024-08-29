Erzurum'dan dünya tarımına katkı: D vitamini yöntemi, 'geleceğin sorununu' çözecek

29 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:48

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde çalışan Dr. Büşra Yazıcılar, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik ilginç bir projeyle dikkat çekiyor. Yazıcılar, tuzlanma nedeniyle verimliliğini kaybeden topraklara D vitamini ile can suyu vermeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla, toprağın doğal yapısının güçlendirilmesi ve yeniden verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

LABORATUVAR ORTAMINDA TEST EDİLDİ, BAŞARILI OLDU

ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden 2012'de mezun olan ve 2018'de doktorasını tamam Dr. Büşra Yazıcılar, yaptığı açıklamada laboratuvar ortamında bir yapay toprak oluşturduklarını ve bu toprağa uyguladıkları D vitamininin başarılı sonuçlar verdiğini anlattı.

2026'DA TOPRAKLA BULUŞACAK

Projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da destekliyor. 2026 yılında hayata geçirilip toprakla buluşturulması beklenen projenin ekili arazilerde ciddi verim artışı sağlayacağı öngörülüyor.

Doktora sonrası post-doc çalışmasını sürdüren Büşra Yazıcılar, tuzlu arazileri tarıma geri kazandırmak için "tuz stresini iyileştirmek amacıyla D vitamini uygulanması" projesini hazırladı. ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık (YÜTAM) bir yıl önce çalışmaya başlayan Yazıcılar, laboratuvar ortamında yapay toprak oluşturarak ekim yaptı ve D vitamini uyguladığı yapay toprakta tuzlanma oranının azaldığını tespit etti.

Tarımsal alanlarda tuzlanmayı azaltmak ve böylece hem verimi artırmak hem de ekili alanları artırmak için D vitamininin iyileştirici etkisini kullanmayı hedeflediklerini aktaran Dr. Büşra Yazıcılar, insan ve hayvanlar üzerinde kemik gelişiminde etkili olan D vitaminini toprak üzerinde de kullanmak istediklerini belirtti.

GELECEĞİN EN BÜYÜK SORUNUNU ÇÖZECEK

Bitki üzerinde hiç çalışma yapılmadığını tespit ettiklerinde bu alanda denemeye karar verdiklerini ifade eden Yazıcılar, tuzlu arazilerin tarım üreticileri için dert olduğunu ve bu sorunun geleceğin en önemli sıkıntısı olduğunu vurguladı. "Biz de D vitamini uygulayarak tuzu elemine etmeye çalışarak tarlada bitki verimini ve kalitesini arttırmayı hedefledik. Böylece ekonomiye de katkı sağlamış olacağız." dedi.

Yazıcılar, D vitamini uygulamasını öncelikle küçük yapacakları bilgisini paylaştı. Ekili arazilere D vitamini solüsyonu püskürteceklerini ve deneme tarlalarında başarılı olmaları durumunda çiftçilerin ekonomisine katkı sağlayarak toprakların tuz oranını azaltmış olacaklarını aktardı.