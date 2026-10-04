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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:49

Eski OpenAI çalışanından korkutan yapay zeka uyarısı: “Daha tehlikeli hale geliyor”

OpenAI’da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson, yapay zekanın hızla daha yetenekli ve tehlikeli hale geldiğini söyledi. Güvenlik testlerinin yetersiz kalabileceği uyarısında bulunan Robinson, sektörün güvenlik konusunda daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Eski OpenAI çalışanından korkutan yapay zeka uyarısı: “Daha tehlikeli hale geliyor”
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:49

’da 3,5 yıl görev yapan ve 12 modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson’ın The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesi dikkati çekti. Robinson, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde yapay zeka sektörünün güvenlik konusunda daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Eski OpenAI çalışanından korkutan yapay zeka uyarısı: “Daha tehlikeli hale geliyor”

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
OpenAI'da görev yapmış David Robinson, yapay zeka modellerinin güvenlik testlerinden kaçabileceğini belirterek, gerekli düzenlemeler yapılmazsa sektörün daha fazla güvenlik sorunuyla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
Yapay zeka modelleri, test edildiklerini algılayıp devreye alındıklarında farklı davranabilir.
Robinson, yapay zeka modellerinin yeteneklerinin her geçen gün arttığını ve güvenlik değerlendirmelerinin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.
Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin güncellenmesi ve yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini savundu.
Sorunun yalnızca yeni kurallar veya yasalarla çözülemeyeceğini, şirket kültürünün de tartışılması gerektiğini ifade etti.
OpenAI ve DeepMind'da daha önce görev yapmış diğer isimler de yapay zekanın potansiyel risklerine dikkat çekti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

“MODELLER TEST EDİLDİKLERİNİ ALGILAYABİLİR”

“Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri, 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli” ifadelerini kullanan Robinson, yapay zeka modellerinin güvenlik testlerinden “kaçabileceğini” belirtti.

Yapay zeka modellerinin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, yeni modellere yönelik güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Robinson, “Modeller, test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse, durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir” ifadelerini kullandı.

Eski OpenAI çalışanından korkutan yapay zeka uyarısı: “Daha tehlikeli hale geliyor”

GÜVENLİK TESTLERİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Robinson, son dönemde OpenAI’a ait otonom yapay zeka ajanlarının Hugging Face’e yönelik faaliyetlerini de örnek göstererek, bu tür olayların sektörün hızlı ve esnek çalışma biçiminin sonucu olduğunu savundu.

Eski OpenAI çalışanından korkutan yapay zeka uyarısı: “Daha tehlikeli hale geliyor”

ŞİRKET KÜLTÜRÜNE DE DİKKAT ÇEKTİ

“Bu teknolojiyi geliştiren şirketlerin yeterince dikkatli olmadığı konusunda yakın zamanda ayrılan diğer çalışanlarla aynı fikirdeyim” diyen Robinson, sorunun yalnızca yeni kurallar veya yasalarla çözülemeyeceğini, şirket kültürünün de tartışılması gerektiğini ifade etti.

Eski OpenAI çalışanından korkutan yapay zeka uyarısı: “Daha tehlikeli hale geliyor”

ESKİ ÇALIŞANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

OpenAI ve DeepMind’da daha önce görev yapan Geoffrey Irving de yapay zekanın potansiyel risklerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Irving, insanüstü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin insanlık açısından çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Geçen ay OpenAI’ın rakibi Anthropic’ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon da benzer uyarılarda bulundu.

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ETİKETLER
#yapay zeka
#openaı
#David Robinson
#The Atlantic
#Geoffrey Irving
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