Mitsubishi Electric, yeni havadan suya ısı pompası sistemini resmi olarak tanıttı. “The Little One” adı verilen model, şirketin "Ecodan" ürün gamının bir parçası olarak 2027 yılında satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz sadece İngiltere'de yeni konutların yüksek enerji verimliliğine sahip olmasını ve düşük karbonlu ısıtma ile gelişmiş yalıtım sayesinde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasını şart koşan "Future Homes Standard" yapı yönetmeliğine hazırlanan inşaat firmaları için geliştirildi. Kurulum esnekliği ve maliyet avantajı ön planda tutuldu.

YÜZDE 47 DAHA KÜÇÜK VE YÜZDE 40 DAHA HAFİF

970 mm × 713 mm × 400 mm boyutlarında olan ve 58 kilogram ağırlığa sahip cihaz, Mitsubishi Electric’in benzer modellerine kıyasla yüzde 47 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif bir yapı sunuyor.

Soğutucu akışkan olarak propan (R290) kullanan sistem, 4 kW ve 6 kW ısıtma kapasitesine sahip iki farklı seçenekle geliyor. Her iki versiyon da A+++ enerji verimliliği sınıfında yer alıyor. Üreticinin paylaştığı verilere göre 35 derece su akış sıcaklığında 4 kW’lık model 4,77, 6 kW’lık model ise 4,65 mevsimsel performans katsayısına (SCOP) ulaşıyor.

SESSİZ ÇALIŞMA VE KURULUM ESNEKLİĞİ SUNUYOR

Yeni ısı pompası, geleneksel merkezi fan göbeğini ortadan kaldırarak ağırlığı ve çalışma gürültüsünü azaltan patentli "Bossless Fan" teknolojisini kullanıyor. Ses gücü seviyesi 4 kW’lık modelde 49 dB(A), 6 kW’lık versiyonda ise 51 dB(A) olarak ölçülüyor. Cihazda ayrıca R290 devresine koku verici bir madde ekleyen patentli soğutucu akışkan teknolojisi yer alıyor.

FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI

Şirketin halihazırdaki R32 ve R290 ısı pompası serilerine göre daha uygun maliyetli olacak şekilde tasarlanan ürünün satış fiyatı ise henüz paylaşılmadı.