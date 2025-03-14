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 | Ömer Faruk Dogan

Evlilik erkeklerin sağlığını mahvediyor! İşte şaşırtan sebebi

Polonya'da yapılan çarpıcı bir araştırma, evlenmenin kilo alımı üzerindeki etkisini göz önüne serdi. Erkekler için büyük bir risk olduğu belirtilen çalışmada, obez olma ihtimalinin 3 kat arttığı vurgulandı. Peki evlilik neden kilo aldırıyor? Kadınlar neden daha az etkileniyor? İşte uzmanların şaşırtıcı açıklamaları.

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KAYNAK:
Independent
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 11:39

Yeni araştırmalar, evlenmenin fazla kilo alımı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Uzmanların yaptığı çalışma, evliliğin hem erkekler hem de kadınlar için fazla kilolu olma ihtimalini artırdığını, ancak erkekler için riskin çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Polonya'da gerçekleştirilen araştırmaya göre, evlilik erkeklerde fazla kilolu olma ihtimalini yüzde 62, kadınlarda ise yüzde 39 artırıyor. Daha da çarpıcı olan ise evli erkeklerin bekarlara kıyasla obez olma riskinin 3,2 kat fazla olması. Kadınlar için böyle bir fark gözlemlenmedi.

KADIN-ERKEK ARASINDAKİ FARK, KÜLTÜREL ANLAYIŞTAN KAYNAKLI

Araştırmacılar, kadınlarda böyle bir bulguya rastlanmamasının, kadın ve erkeklerde obeziteye yönelik tutumlardaki kültürel farklılıklardan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Yaş faktörünün de kilo alımı üzerindeki etkisi incelendi. Yaşın arttığı her yıl, erkeklerin fazla kilolu olma riski yüzde 3, kadınların ise yüzde 4 artıyor. Obeziteye yakalanma ihtimali ise erkeklerde yıllık yüzde 4, kadınlarda da yüzde 6 yükseliyor.

PSİKOLOJİK DURUM DA KİLO ALMAYI ETKİLİYOR

Araştırmada sağlık okuryazarlığı ve psikolojik durum da değerlendirildi. Kadınlarda yetersiz sağlık bilgisine sahip olmak obezite riskini yüzde 43 oranında artırırken, depresyon belirtileri taşıyanlarda obez olma ihtimali iki katına çıkıyor. Erkeklerde ise depresyonun kilo alımıyla doğrudan bağlantılı olmadığı görüldü.

Varşova'daki Ulusal Kardiyoloji Enstitüsü'nden Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk liderliğinde yürütülen çalışma, 2 bin 405 kişiyle gerçekleştirildi. Veriler, Çok Merkezli Ulusal Nüfus Sağlığı İnceleme Anketi'nden alındı. Katılımcıların yüzde 35,3'ü normal kiloya sahipken, yüzde 38,3'ü fazla kilolu, yüzde 26,4'ü ise obez olarak sınıflandırıldı.

Ekip araştırmalarının sonucunda şu neticeye ulaştı:

"Yaş ve medeni durum, cinsiyetten bağımsız olarak yetişkinlikte fazla kilolu veya obezite ile yaşama üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Buna karşılık, yetersiz sağlık okuryazarlığı ve en azından sınırda depresyona sahip olmak kadınlarda obezite ile ilişkilendirilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, sağlık bilgisinin yaygınlaştırılması ve yaşam boyu sağlığın teşviki, artan obezite seviyelerine ilişkin endişe verici olguyu azaltabilir."

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#evlilik
#kadın
#erkek
#polonya
#araştırma
#sağlık
#obezite
#kilo
#Teknoloji
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