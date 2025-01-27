F-22 savaş uçağının resmen kabusu oldu: J-20 kritik testten geçti

27 Ocak 2025 12:36 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 12:45

ABD'nin hiçbir ülkeye vermediği F-22 Raptor'a meydan okuyacak J-20 savaş uçağı kritik testlerden geçiyor. Çin'in yeni savaş uçağından rekorlar bekleniyor. İşte J-20'nin F-22'yi geride bırakacak kabiliyeti...

Birçok ülke savunmada yeni projelerini duyururken özellikle hava hakimiyeti konusunda çeşitli yatırımlar yapılıyor. 5. Nesil savaş uçakları yanı sıra 6. Nesil savaş uçakları üretime başladı. ABD’nin yenilmez olarak gördüğü başka ülkelere satmadığı F-22 Raptor savaş uçaklarını zorlayan yeni uçak Çin’den geldi.

Çin​'in Chengdu J-20 gizli savaş uçağı, ABD​ Hava Kuvvetleri'nin F-22 Raptor'ını potansiyel olarak geride bırakmak için drone​ sürülerini kullanan sofistike testlere girişti. Bu testler, drone'ları hem keşif hem de saldırı varlıkları olarak kullanmayı içeriyor ve J-20'nin muharebe yeteneklerini büyük ölçüde artırıyor.

J-20 KRİTİK TESTLERDEN GEÇTİ

Geçtiğimiz Aralık ayında, Chengdu J-20 gizli savaş uçağı, hava muharebe simülasyon çevrelerinde ortalığı karıştıran testlerden geçti. Çeşitli kaynaklara göre, bu simülasyonlar, J-20'nin radar tespit ve gizlilik yeteneklerini, Amerikan muadiliyle eşleşecek şekilde kasıtlı olarak geri çekti. J-20 her senaryoda %95'lik başarıya ulaştı ve üç uçakla operasyonel kabiliyetini gösterdi.

F-22 RAPTOR'U ZORLAYACAK UÇAK

Keşif ve muharebe uçağı olarak görev yapan bu insansız hava araçları, hedefleri çok vektörlü saldırılarla tespit edip, onlarla çatışmaya girebilir ve onları alt edebilir, böylece bir insan tarafından yönetilen J-20'nin nakavt yumruğunu atması için zemin hazırlayabilir. İnsanlı savaşçılar ile insansız varlıklar arasındaki bu sinerji, hava üstünlüğü angajmanlarının dinamiklerini değiştirmiştir.

Northwestern Politeknik Üniversitesi Astronotluk Okulu'ndan bir grup Çinli araştırmacı, "Modern hava muharebe paradigmaları, bilgi teknolojisi ve insansız hava sistemlerindeki hızlı gelişmeler nedeniyle evrimleşti " dedi. Bu, J-20 gibi gizli savaş uçaklarıyla insansız hava araçlarının entegrasyonunun hava muharebelerinin nasıl yapıldığını yeniden tanımlayabileceği ve potansiyel olarak F-22 gibi uçakların gökyüzündeki hakimiyetine meydan okuyabileceği yeni bir dönemi öneriyor.

DRONE SÜRÜSÜ DETAYI

Bu tatbikatlarda J-20, drone sürüsü için bir komuta düğümü görevi görerek droneların göz ve kulak olarak hizmet verdiği operasyonları denetler, durumsal farkındalığı ve hedef edinimini genişletir. Bu kurulum, J-20'nin, dronelar ikincil hedefleri yönetirken veya savunmaları bozarken kesin darbeler indirmeye odaklanmasını sağlar.

Simülasyonlar ve gösteriler, J-20'nin drone eylemlerini kontrol etme ve koordine etmedeki rolünü, erken uyarı ve muharebe keşfini içeren senaryoları simüle ederek vurguladı. J-20 gibi pilotlu savaş uçaklarıyla drone'ların entegrasyonu, Çin'in yeni muharebe stratejilerinin merkezinde yer alıyor; burada drone'lar düşman hava savunmalarını şaşırtmak ve zayıflatmak için önce devreye giriyor ve J-20'nin kararlı bir şekilde saldırmasının yolunu açıyor.

Teknolojik olarak, bu testler Çin'in gizli savaş uçağı ile drone yoldaşları arasında sorunsuz bir operasyon sağlayan gelişmiş iletişim sistemleri ve algoritmaları entegre etme yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bu, hava savaş taktiklerinde önemli bir değişimi temsil edebilir ve potansiyel olarak J-20'ye F-22 gibi üst düzey rakiplere karşı simüle edilmiş çatışmalarda üstünlük sağlayabilir.