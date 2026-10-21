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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:29

Fergani'nin altıncı uydusu FRG-100D4 yörüngeye yerleşti: Hedefte 200'den fazla uydu var

Fergani Uzay Teknolojileri’nin geliştirdiği 160 kilogramlık FRG-100D4 uydusu, SpaceX’in Bandwagon-5 görevi kapsamında fırlatıldıktan yaklaşık 63 dakika sonra 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Fergani'nin altıncı uydusu FRG-100D4 yörüngeye yerleşti: Hedefte 200'den fazla uydu var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:29

'ın kurduğu Fergani Uzay Teknolojileri, 160 kilogramlık FRG-100D4 uydusunu 'in Bandwagon-5 görevi kapsamında uzaya gönderdi. Fırlatmadan 63 dakika sonra 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşen uydu, Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi projesinde yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Bandwagon-5 görevi kapsamında fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra, Türkiye saati ile 15.07 itibarıyla fırlatma aracından başarıyla ayrılarak 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

Fergani'nin altıncı uydusu FRG-100D4 yörüngeye yerleşti: Hedefte 200'den fazla uydu var

MİLLİ AVİYONİK SİSTEMLER UZAYDA DOĞRULANACAK

FRG-100D4, Fergani tarafından daha önce fırlatılan uydulara kıyasla barındırdığı teknolojik yeniliklerle önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

Uydu üzerinde Fergani bünyesinde tamamen milli olarak geliştirilen tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU, GNSS alıcısı, yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi, rejeneratif modem ve faz dizili anten gibi kritik bileşenler kullanıldı. Bunun yanında uydu bünyesinde ileri görevler için yapay zeka destekli bir bilgisayar da yer alıyor.

Fergani'nin altıncı uydusu FRG-100D4 yörüngeye yerleşti: Hedefte 200'den fazla uydu var

Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen milli aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve bu teknolojilere uzay tarihçesi kazandırılması Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki tam bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

Fergani tarafından geliştirilen en yüksek güç üretim kapasitesine sahip uydu olan FRG-100D4, ekipman ve alt sistemlerin yerlileştirilmesi açısından önemli bir aşamayı ifade ediyor.

Fergani'nin altıncı uydusu FRG-100D4 yörüngeye yerleşti: Hedefte 200'den fazla uydu var

ULUĞ BEY TAKIM UYDU SİSTEMİ İÇİN YENİ AŞAMA

160 kilogram kütleye sahip FRG-100D4 uydusu, daha yüksek yerlilik oranına sahip ekipmanları, geliştirilmiş navigasyon ve genişbant haberleşme faydalı yükleriyle Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi'nin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım olarak uzaya gönderildi.

Fergani Uzay, 5 yıl içerisinde 200'den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi'ni tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Bu takım uydu sistemi hayata geçtiğinde Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olarak bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek. Bir yandan takım uydular tamamlanırken diğer yandan milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Fergani'nin altıncı uydusu FRG-100D4 yörüngeye yerleşti: Hedefte 200'den fazla uydu var

FERGANİ'NİN 6. UYDUSU OLDU

FRG-100D4 ile uzaya altıncı uydusunu gönderen Fergani Uzay, 2025 yılının başından bu yana yapılan çalışmalarla uzaydaki rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

Fergani'nin uzay serüveni, Ocak 2025’te serinin ilk uydusu FGN-100-D1'in fırlatılmasıyla başlamış, ardından 2 Kasım 2025 tarihinde FGN-100-D2 yörüngedeki yerini almıştı.

Fergani'nin altıncı uydusu FRG-100D4 yörüngeye yerleşti: Hedefte 200'den fazla uydu var

Bu süreci 28 Kasım 2025'te hibrit itki sistemine sahip Yörünge Transfer Aracı’nın (FGN-TUG-S01) uzaya gönderilmesi takip etti.

Sahip olduğu yenilikçi hibrit motor teknolojisiyle uzayda ilk yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştiren ve taşıdığı FRG-10D1 küp uyduyu başarılı bir şekilde ayıran FGN-TUG-S01, Türkiye'nin uzay içi lojistik kabiliyeti için önemli bir adım oldu.

Fergani tarafından geliştirilen beşinci uzay aracı olan FGN-100-D3 ise 29 Mart 2026 tarihinde uzaya gönderildi.

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ETİKETLER
#Selçuk Bayraktar
#SpaceX
#Fergani Uzay Teknolojileri
#Frg-100d4
#Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi
#Teknoloji
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