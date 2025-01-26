Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max performans testine girdi: Lider belli oldu!

26 Ocak 2025 14:59 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:08

Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max, işlemci ve grafik performansında karşılaştırıldı. Geekbench testlerinde iPhone 16 Pro Max tek çekirdek performansında öne geçerken, Galaxy S25 Ultra çok çekirdek testlerinde liderliği aldı. İşte detaylar.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, tanıtımının ardından teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların en merak ettiği soru ise yeni Galaxy S25 Ultra​'nın, Apple'ın en güçlü akıllı telefonu olan iPhone 16 Pro Max karşısında nasıl bir performans​ sergilediği oldu. İki cihazın işlemci (CPU) ve grafik birimi (GPU) performanslarını ölçmek için yapılan testler, bu konuya açıklık getirdi.

TEK ÇEKİRDEK PERFORMANSINDA İPHONE ÖNDE

Geekbench testlerinde iPhone 16 Pro Max​'in yeni nesil A18 Pro işlemcisi, Galaxy S25 Ultra'da yer alan özel optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite işlemcisine göre tek çekirdek performansında daha güçlü oldu. Apple iPhone 16 Pro Max, tek çekirdek testinde 3 bin 457 puan alarak öne çıkarken, Galaxy S25 Ultra 3 bin 220 puan ile geride kaldı.

ÇOK ÇEKİRDEK PERFORMANSINDA GALAXY S25 ULTRA LİDER

Çok çekirdekli testlerde ise dengeler değişti. Samsung Galaxy S25 Ultra, 10 bin 223 puan alarak çok çekirdek performansında liderliği ele geçirdi. iPhone 16 Pro Max ise bu testte 8 bin 553 puan ile rakibinin gerisinde kaldı. Tabii ki S25 Ultra'nın bu başarısı, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin 4.47 GHz'lik yüksek performans çekirdekleri ve özel optimizasyonlardan kaynaklanıyor.

HANGİ CİHAZ DAHA GÜÇLÜ?

iPhone 16 Pro Max: Tek çekirdek performansı, hafif ve optimize edilmiş uygulamalarda üstünlük sağlıyor. Bu da günlük kullanımda hız ve verimlilik arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

Tek çekirdek performansı, hafif ve optimize edilmiş uygulamalarda üstünlük sağlıyor. Bu da günlük kullanımda hız ve verimlilik arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor. Galaxy S25 Ultra: Çok çekirdek performansındaki üstünlüğüyle, özellikle oyun oynama, video düzenleme veya yapay zeka işlemleri gibi ağır görevlerde daha iyi bir performans vaat ediyor.

Sonuç itibarıyla her iki cihaz da işlemci ve grafik performansında kendi alanlarında etkileyici sonuçlar ortaya koydu diyebiliriz.