Geleceğin pilotları F-16 kokpitinde: 'Yarın KAAN'ları, KIZILELMA'ları siz uçuracaksınız'

18 May 2024 10:39 - Güncelleme : 18 May 2024 10:42

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanmaya başladı. Bu kapsamda Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, lise öğrencisi gençleri ağırladı.

Gençler, F-16 savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı tatbikatlara katıldı, uçak simülatörlerini deneyimledi ve eski uçakların sergilendiği müzeyi gezdi.

"KAAN'LARI, KIZILELMA'LARI SİZ UÇURACAKSINIZ"

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki üssü gezip savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı nefes kesen tatbikatlara katılan genç misafirlerine seslenen cesur pilotlar, "Bugün F-16’ları biz uçuruyoruz. Yarın Kaan'ları, Kızılelma'ları siz uçuracaksınız" dedi.

Millî Savunma Bakanlığının düzenlediği etkinliğe katılan Merzifon Fen Lisesi ve İrfanlı Anadolu Lisesi öğrencilerine birliğin görevleri ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi. Savaşan şahin F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanan öğrenciler, uçak müzesinde sergilenen eski uçakların önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çağrı adı 'Tunç' olan 151’inci Filo bünyesindeki F-16 savaş uçaklarını yakından tanıma şansı bulan gençlerden biri pilot giysilerini giyip bindiği savaşan şahinin içinden poz verdi. Türk Hava Kuvvetlerinin kurtarıcı kanatları olarak bilinen "Melek Filo" bünyesindeki helikoptere de binen gençler, gerçeği aratmayan arama-kurtarma tatbikatında da askerî teçhizat giyip rol üstlenmenin heyecanını yaşadılar. Gençler, güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası dakikalarla yarışılan tahliye çalışmalarında en aktif rolü oynayan timlerin çalışmalarını gururla takip etti.

Etkinliğin finalinde yerde konuşlu 3 adet F-16 savaş uçağının yanında sıralanan pilotlar, askerî personel ve öğrenciler Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Helikopterin de katıldığı koreografiyi üstlerinden yakın uçuş yapan 3 adet F-16 uçağı tamamladı. Öğrenciler, uçakların çıkardığı sesin de etkisiyle tüyleri diken diken eden o anları yaşamanın gururunu paylaştı.

SAVAŞ PİLOTU OLMAYI HAYAL EDİYORDU

F-16 savaş uçağına binmenin sevincini yaşadığını belirten Yusuf Coşkun, "Küçüklükten bu yana hayalim savaş pilotu olmaktı. Etkinlikle bu hayalime çok katkı sundular. F-16'ya binmek inanılmaz, çok güzel bir duygu. Benim için muhteşem bir deneyim oldu" diye konuştu. Tıp eğitimi almayı planlarken katıldığı bu etkinlikte kadın askerî tabiple tanışıp sohbet eden Betül Tekçam, askerî tabipliğe yönelmeyi hedeflediğini söyledi. Cesur pilotların gösterilerine hayran kalan Zeynep Ünal da, "Onlar gökyüzünde uçtuğu sürece biz burada mutlu ve huzurluyuz" şeklinde konuştu.

Ağırlamaktan büyük mutluluk duydukları gençlerin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş ise, "Bu bayramı gençlere hediye eden Atatürk, Türkiye’nin aydınlık geleceğini gençlerde görmüştür. Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde ve kalplerinizdedir" ifadelerini kullandı.