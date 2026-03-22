SON DAKİKA!
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google, arama sonuçlarında kendi başlıklarını atıyor: Tıkladığınız haber 'yanıltıcı' olabilir

Uzun yıllardır internetin temel taşı olan Google Arama, haber başlıklarını yapay zeka tarafından oluşturulan yepyeni metinlerle değiştirmeye başladı. Firma, yanlış başlıklar kullandığı gerekçesiyle kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyor.

Yaklaşık 2000'li yılların başından beri web dünyasının kalbinde yer alan Google Arama, yepyeni bir tartışmanın odağında. İnsanlar on yıllardır platformun sunduğu güvenilir "mavi bağlantı" deneyimine alışmıştı. Tıklanan web sitesinin doğrudan ekrana yansıması yazılı olmayan bir kuraldı.

HABERİN ÖZETİ

Ancak Google, sonuç sayfasındaki haber başlıklarını kendi araçlarıyla yeniden yazmaya başladığı bir deney programını devreye soktu. İlk olarak Google Keşfet akışında karşımıza çıkan durum, artık geleneksel arama sonuçlarına da sıçramış halde. Orijinal haber başlıkları tamamen farklı cümlelerle değiştiriliyor ve hatta bazen anlam kaymalarına bile yol açıyor.

ÖZGÜN BAŞLIKLAR ANLAMINI YİTİRİYOR

Örneğin The Verge ekibi tarafından yazılan "Her şeyde hile yapma yapay zeka aracını kullandım ve hiçbir şeyde hile yapmama yardımcı olmadı" başlıklı inceleme yazısı, arama sonuçlarında sadece "Her şeyde hile yapma yapay zeka aracı" şekline büründü. Değişiklik, sitenin aslında hiç önermediği bir ürünü destekliyormuş gibi görünmesine sebep oldu.

Konu hakkında The Verge'e konuşan Google sözcüleri Jennifer Kutz, Mallory De Leon ve Ned Adriance, yaşananları "küçük" ve "dar kapsamlı" bir deney olarak nitelendirdi. Denemenin tam olarak ne kadar kullanıcıyı kapsadığına dair detay vermekten kaçındılar.

"KİTAP KAPAKLARINI YIRTMAYA BENZİYOR"

Son birkaç ay içinde pek çok farklı yayıncı, kendi editoryal tarzlarına uymayan ve bizzat yazmadıkları başlıkların arama sonuçlarında listelendiğine şahit oldu. Üstelik Google, kelime seçimlerine müdahale ettiğine dair kullanıcılara herhangi bir uyarı dahi sunmuyor. Şirketin sadece haber sitelerini değil diğer platformların görünümünü de değiştirdiği belirtiliyor.

Uygulama, tıpkı bir kitabevinin vitrine koyduğu kitapların kapaklarını yırtarak isimlerini kendi kafasına göre değiştirmesine benzetildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor
Yapay zekaya göre bu il ve ilçelerden arsa alacaklar kısa süre içinde köşeyi dönecek! Yatırımlık arsa nereden alınır?
