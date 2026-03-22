Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji

Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencileri, tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri UMAY isimli elektrikli araçla yeni yarışmalarda şampiyonluğu hedefliyor. Lityum demir fosfat batarya kullanan otomobil, saatte 60 kilometre hıza ulaşıp tam şarjla 100 kilometre yol gidebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 16:50

Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve tek şarjla 100 kilometre menzile ulaşabilen UMAY, gözünü yeni yarışmalarda zirveye dikti.

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

0:00 227
HABERİN ÖZETİ

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve tek şarjla 100 kilometre menzile ulaşabilen elektrikli araç UMAY, yeni yarışmalarda zirveye ulaşmayı hedefliyor.
Öğrenciler tarafından 3 yıl önce tasarlanan elektrikli araca UMAY adı verilmiştir.
UMAY, lityum demir fosfat pille hareket ediyor, saatte 60 kilometre hıza ulaşıp 100 kilometre yol katedebiliyor.
Geçen yıl düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda teknik tasarımda 5'inci, görsel tasarımda 2'nci olunmuştur.
Okul müdürü Süleyman Şeker, öğrencilerin pansiyonda kalmaları sayesinde istedikleri saatte AR-GE çalışması yapabildiklerini belirtmiştir.
Aracın yerli ve milli imkanlarla tasarlandığı ve elektronik devrelerinin TEKNOFEST'ten yerlilik onayı aldığı ifade edilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin 39 farklı ilinden gelen 444 öğrencinin eğitim gördüğü Tofaş Fen Lisesinde, öğrencilerin becerilerini artırmak, birlik ruhunu geliştirmek amacıyla Elektrikli Araçlar Takımı kuruldu. Öğrenciler 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araca "UMAY" adını verdi.

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

UMAY SAATTE 60 KM HIZLANABİLİYOR

Aracı zamanla geliştirerek, kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde geçen yıl ağustosta Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan liseliler, teknik tasarımda 5'inci, görsel tasarımda 2'nci oldu.

Lityum demir fosfat pille hareket eden, saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşıp, 100 kilometre yol katedebilen aracı daha da geliştirmeye çalışan öğrenciler, bu yılki yarışlarda birincilik hedefliyor.

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

Okul müdürü Süleyman Şeker, 444 öğrenciden 220'sinin okul pansiyonunda kaldığını, bu nedenle öğrencilerin istedikleri saatte okula gelerek AR-GE çalışması yapabildiğini söyledi. Öğrencilerin daha önce 2 farklı araç ürettiğini ve katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirten Şeker, takımdaki 15 öğrencinin büyük özveriyle çalıştığını anlattı.

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

NEDEN UMAY ADI SEÇİLDİ?

Şeker, yarışmaların esas konusunun verimlilik olduğunu dile getirerek, "Az enerjiyle çok mesafe katetmek... Aracımızın adı UMAY. 'Umay Ana' Türk mitolojisinde çocukları ve doğayı koruyan bir simge. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bunu uygun gördü. Aracımız elektrikli. Öğrencilerimiz pansiyonda kalıyor. Çocuklar yaz tatilinde memleketlerine gitmedi. Yazın okul pansiyonunda kalarak bu aracı ürettiler." diye konuştu.

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

Takımda yer alan öğrencilerden Yaşar Can Dönmez de "UMAY"ı üretmeye 2023'te başladıklarını ve aynı sene tamamladıklarını söyledi. Aracı geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Dönmez, 300 kilogram ağırlığındaki "UMAY"ın 100 kilometrelik menzile sahip olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıktığını kaydetti.

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

Araçta akü kullanmadıklarını belirten Dönmez, "Lityum demir fosfat denilen malzemeden yapılan pil var. Onu kullanıyoruz. Bu pilin içerisinde 240 hücre var. Bu hücrelerle 100 kilometre menzil ya da 5 saate kadar aracımızı kullanabiliyoruz." dedi.

Dönmez, bu yıl da TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli yarışmalara katılacaklarını dile getirdi. Takımın elektronik ve yazılım kaptanı Ahmet Selim Altıparmak ise aracın büyük oranda yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını ifade etti.

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

Beyin görevi gören "araç kontrol sistemi", elektrik kaçaklarını tespit eden "izolasyon izleme cihazı", bataryanın voltajını ve sıcaklığını koruyan "batarya yönetim sistemi" gibi elektronik devrelerin TEKNOFEST'ten yerlilik onayı aldığını belirten Altıparmak, şunları kaydetti:

"Amacımız da zaten verimliliği yakalamak. Aynı zamanda aracımızın diğer elektronik sistemlerini de yerli olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken profesyonellerden destek almamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz araştırarak yapıyoruz. Bu süreçte 3 kart tasarladık. Aracı kilogram bazında hafifletip bataryaları küçülterek verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyoruz."

Liselilerin tasarladığı elektrikli araç UMAY, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

Altıparmak, geçen sene TEKNOFEST'teki yarışın güzel geçtiğini anlatarak, "Türkiye'nin her yerinden gelip geliştirilen araçları inceledik. Oradan tecrübeler elde ettik. Bizim zorlandığımız kısımları onların nasıl yaptığını, o problemleri nasıl çözdüğünü gördük. Bu şekilde kendimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. Yarışmada eksiklerimizi gördük. Bizden daha iyi yapılan şeyleri de gördük. O yüzden bu yıl onları düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.