Google pes etmiyor! ABD’ye karşı dava açtı

07 Aralık 2024 12:50 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:52

Google, ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu'nun denetim kararına karşı mahkemeye gitti. Şirket, artık kullanılmayan bir ödeme ürününe yönelik "haksız düzenlemeler" yapıldığını savunuyor. CFPB ise kararın tüketiciyi korumaya yönelik olduğunu belirtti.

Google'a darbe üstüne darbe: Bir ülke daha soruşturma açtı

Google'a darbe üstüne darbe: Bir ülke daha soruşturma açtı

Teknoloji devi Google, ABD'nin Tüketici Mali Koruma Bürosu’na (CFPB) karşı dava açtı. Şirket, ajansın Google’ın ödeme hizmetlerini federal denetim altına alma kararına itiraz etti.

Google, Washington DC’de federal mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, bu denetimin “gereksiz ve ağır bir düzenleme” olduğunu savundu. Şirket, kararın “dayanaksız birkaç kullanıcı şikayetine” dayandığını iddia etti. CFPB'nin bu kararı, artık ABD'de sunulmayan bir Google ödeme ürününe dayanıyor.

CFPB, Google Payment Corp. üzerinde denetim yetkisini duyuran bir karar yayımlamıştı. Ajans, Google’ın ödeme ürünlerini yönetim şeklinin tüketiciler için risk oluşturabileceğini öne sürdü. Bazı müşterilerin, yanlış para transferleri gibi sorunlarda Google’ın düzgün bir inceleme yapmadığı yönünde şikayetler bildirdiği açıklandı.

Google Sözcüsü José Castañeda, yaptığı açıklamada, şirketin ödeme ürünlerinin hiçbir zaman kullanıcılar için risk oluşturmadığını belirtti:

“Bu, tamamen hükümetin yetki sınırlarını aşmasıdır. Google Pay’in artık ABD’de sunulmayan bir hizmetine yönelik bu karar haksızdır ve mahkemede mücadele ediyoruz.”

Google, dava dilekçesinde CFPB’nin yasal bir hata yaptığını ve tüketiciler için “son derece düşük bir risk eşiği” belirlediğini savundu. “Artık mevcut olmayan bir ürün risk oluşturamaz” ifadeleri kullanıldı.

Ancak CFPB, Google’ın ödeme ürünlerini durdurmuş olmasının denetimden muaf tutulacağı anlamına gelmediğini söyledi. CFPB, Google’ın finansal yasalarla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla denetim yetkisini sürdürmek istediğini belirtti.

Bu denetim, CFPB’nin 2022’de duyurduğu bir politika kapsamında, bankacılık dışı finans kuruluşlarını inceleme yetkisini genişletmesinden sonra geldi. CFPB Direktörü Rohit Chopra, o dönemde yaptığı açıklamada, “Bu yetki, piyasadaki risklere hızla müdahale etmemizi ve zarar yayılmadan önce önlem almamızı sağlıyor” demişti.

Google ve CFPB arasındaki bu yasal mücadele, teknoloji devlerinin finans sektörüne girmeye yönelik çabalarının gözetim altına alınması konusunda önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.