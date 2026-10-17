GTA 6 arabaları gerçek hayata taşındı! Vice City gerçek oldu

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için tanıtım çalışmaları devam ediyor. Oyunun 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenirken ABD'nin Miami şehrinde GTA 6'daki otomobillerin gerçek halleri sokaklarda görüntülendi.

MİAMİ SOKAKLARINDA GTA 6 ESİNTİSİ

X platformunda GTASixInfo tarafından paylaşılan görüntülerde, Vice City temalı kaplamaya sahip gerçek Coquette modeli yer alıyor. Vice Beach Police tasarımıyla kaplanan bir Lamborghini de görselde bulunuyor.

GTA serisinde Chevrolet Corvette modellerinden esinlenilerek tasarlanan Coquette oyunun kurgusal otomobilleri arasında duruyor. Lamborghini markası ise GTA 6'da doğrudan yer almayacak. Bunun yerine Rockstar Games markanın otomobillerini oyundaki üst segment spor otomobiller için tasarım kaynağı olarak kullanıyor.

Rockstar'ın Florida eyaletinden esinlenilerek oluşturduğu kurgusal Leonida eyaletinde geçen GTA 6 oyunu 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında piyasaya sürülecek.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6 Türkiye fiyatı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Buna göre, GTA 6 Standart Sürüm 80 dolar, Ultimate Edition 100 dolar olacak. GTA 6 Türkiye'deki oyun konsollarında (PlayStation 5 ve Xbox) standart sürümü 3.999 TL, ultimate sürümüyse 4.999 TL olarak belirlendi.

GTA 6 net ön sipariş fiyatları şu şekilde sıralanıyor: