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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:59

GTA 6 arabaları gerçek hayata taşındı! Vice City gerçek oldu

Merakla beklenen GTA 6 oyununun tanıtımı için ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde oyundaki araçlardan esinlenen gerçek otomobiller sokağa çıktı. Vice City temalı kaplamalara sahip olan arabalar sosyal medyada gündem oldu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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GTA 6 arabaları gerçek hayata taşındı! Vice City gerçek oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:59

() için tanıtım çalışmaları devam ediyor. Oyunun 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenirken ABD'nin şehrinde GTA 6'daki otomobillerin gerçek halleri sokaklarda görüntülendi.

MİAMİ SOKAKLARINDA GTA 6 ESİNTİSİ

X platformunda GTASixInfo tarafından paylaşılan görüntülerde, temalı kaplamaya sahip gerçek Coquette modeli yer alıyor. Vice Beach Police tasarımıyla kaplanan bir Lamborghini de görselde bulunuyor.

GTA 6 arabaları gerçek hayata taşındı! Vice City gerçek oldu

GTA serisinde Chevrolet Corvette modellerinden esinlenilerek tasarlanan Coquette oyunun kurgusal otomobilleri arasında duruyor. Lamborghini markası ise GTA 6'da doğrudan yer almayacak. Bunun yerine markanın otomobillerini oyundaki üst segment spor otomobiller için tasarım kaynağı olarak kullanıyor.

Rockstar'ın Florida eyaletinden esinlenilerek oluşturduğu kurgusal Leonida eyaletinde geçen GTA 6 oyunu 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında piyasaya sürülecek.

GTA 6 arabaları gerçek hayata taşındı! Vice City gerçek oldu

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6 Türkiye fiyatı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Buna göre, GTA 6 Standart Sürüm 80 dolar, Ultimate Edition 100 dolar olacak. GTA 6 Türkiye'deki oyun konsollarında (PlayStation 5 ve Xbox) standart sürümü 3.999 TL, ultimate sürümüyse 4.999 TL olarak belirlendi.

GTA 6 arabaları gerçek hayata taşındı! Vice City gerçek oldu

GTA 6 net ön sipariş fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

  • GTA 6 Standart Edition PS5 : 3.999 TL
  • GTA 6 Ultimate Edition PS5 : 4.999 TL
  • GTA 6 Standart Edition Xbox Series X/S : 3.999 TL
  • GTA 6 Ultimate Edition Xbox Series X/S : 4.999 TL
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ETİKETLER
#Miami
#rockstar games
#gta 6
#grand theft auto 6
#vice city
#Teknoloji
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