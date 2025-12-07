GTA 6 bekleyenlere Rockstar'dan şaka gibi 'teselli'

Herkes Rockstar Games'ten "GTA 6 çıktı!" duyurusunu ya da en azından yeni bir fragmanı yayınlamasını beklerken, şirket bambaşka bir sürpriz yaptı. Yeni yıla girmemize günler kala kullanıcıların karşısına çıkan şey oyun değil, bir "kapı paspası" oldu.

GTA 6 ÖNCESİ PASPAS GELDİ

GamesRadar'a göre Rockstar'ın resmi mağazasında sergilenen yeni ürünler arasında sweatshirtler ve mumlar bulunuyor. Ancak koleksiyonun en dikkat çekici ürünü olarak, üzerinde "Say Sorry, Be Nice" (Özür Dile, Kibar Ol) yazan ve stüdyonun logosu bulunan paspas gösteriliyor.

Bazı kullanıcılar, "GTA 6 beklerken elimize bir paspas tutuşturulması, oyun tarihinin en büyük 'trolleme' anlarından biri olarak kayıtlara geçebilir" diye yorum yaparak Rockstar'ı eleştirdi.

GTA 6 İKİ KEZ ERTELENDİ

Hatırlatmak gerekirse GTA 6 çıkış tarihi için ilk olarak 2025 Sonbaharı işaret edilmişti. Sonra şirketten gelen bir duyuruyla 26 Mayıs 2026'ya ötelendi. Tam "neyse, az kaldı" derken, geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci açıklamayla oyunun resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026'ya çekildi.

Tekrar bir erteleme olmazsa GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya çıkacak. PC sürümünün ise ortalama 1 yıl sonra kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.