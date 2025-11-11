GTA 6 ertelemesi Polonya'yı karıştırdı! Gecikme kararı siyasete sıçradı

Yıllardır beklenen Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) çıkış tarihinin Rockstar Games tarafından bir kez daha ileri bir tarihe atılması, oyun dünyasında hayal kırıklığı uyandırdı. Reddit kullanıcısı Tjudool tarafından r/GTA6 subreddit'inde paylaşılan bilgiye göre, Polonya Parlamentosu'nda bir milletvekili erteleme kararı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

MİLLETVEKİLİNDEN GTA 6 İSYANI

Aşırı sağcı Konfederasyon partisine bağlı Chełm Milletvekili Witold Tumanowicz, perşembe günü kürsüye çıktı. Oturumda yaptığı konuşmada, oyunun çıkışının ertelenmesini "çok rahatsız edici bir mesele" olarak nitelendirdi.

Tumanowicz, Lehçeden çevrilen konuşmasında "Bu çok büyük bir skandal. Açıkçası böyle bir şeyden sonra insanlar sokağa dökülmezse… ne olur bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde GTA 6 çıkış tarihi Rockstar Games tarafından Mayıs 2026'dan 19 Kasım 2026'ya ertelenmişti.

Polonya milletvekili Witold Tumanowicz'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Parlamento açıklamamın bir parçası olarak, sizleri çok rahatsız edici bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bir saat önce Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Bu büyük bir skandal. Açıkçası böyle bir şeyden sonra insanlar sokağa çıkmazsa ne olacağını bilmiyorum."