Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 ertelemesi Polonya'yı karıştırdı! Gecikme kararı siyasete sıçradı

GTA 6 çıkış tarihi yine ertelendi. Rockstar Games'in bu kararı dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Öyle ki, erteleme kararı sosyal medya gündemini aşarak Polonya Parlamentosu'nda bir milletvekilinin kürsüye taşıdığı 'büyük bir skandal' haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 14:35

Yıllardır beklenen 'nın () çıkış tarihinin tarafından bir kez daha ileri bir tarihe atılması, oyun dünyasında hayal kırıklığı uyandırdı. Reddit kullanıcısı Tjudool tarafından r/GTA6 subreddit'inde paylaşılan bilgiye göre, Parlamentosu'nda bir erteleme kararı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

GTA 6 ertelemesi Polonya'yı karıştırdı! Gecikme kararı siyasete sıçradı

MİLLETVEKİLİNDEN GTA 6 İSYANI

Aşırı sağcı Konfederasyon partisine bağlı Chełm Milletvekili Witold Tumanowicz, perşembe günü kürsüye çıktı. Oturumda yaptığı konuşmada, oyunun çıkışının ertelenmesini "çok rahatsız edici bir mesele" olarak nitelendirdi.

Tumanowicz, Lehçeden çevrilen konuşmasında "Bu çok büyük bir . Açıkçası böyle bir şeyden sonra insanlar sokağa dökülmezse… ne olur bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde GTA 6 çıkış tarihi Rockstar Games tarafından Mayıs 2026'dan 19 Kasım 2026'ya ertelenmişti.

GTA 6 ertelemesi Polonya'yı karıştırdı! Gecikme kararı siyasete sıçradı

Polonya milletvekili Witold Tumanowicz'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Parlamento açıklamamın bir parçası olarak, sizleri çok rahatsız edici bir konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bir saat önce Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Bu büyük bir skandal. Açıkçası böyle bir şeyden sonra insanlar sokağa çıkmazsa ne olacağını bilmiyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GTA 6’yı ertelemenin bedeli: Yarım milyar dolar
ETİKETLER
#milletvekili
#polonya
#rockstar games
#gta 6
#grand theft auto 6
#skandal
#Oyun Çıkış Tarihi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.