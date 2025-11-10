GTA 6’yı ertelemenin bedeli: Yarım milyar dolar

VideoGamer’a konuşan finans profesörü Rob Wilson, altı aylık ertelemenin Rockstar’a yaklaşık 500 milyon dolara mal olacağını öngörüyor. Çünkü bu süre boyunca hem şirketin iç ekipleri hem de dışarıdan destek alınan stüdyolar oyunun geliştirme sürecine devam edecek. Ayrıca, yeni lansman tarihine uygun olarak tanıtım kampanyalarının yeniden hazırlanması da ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Wilson’a göre bu bile oyunun giderlerine en az 350 milyon dolar ekleyebilir.