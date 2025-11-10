Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

GTA 6’yı ertelemenin bedeli: Yarım milyar dolar

Kasım 10, 2025 10:41
1
GTA 6

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6 bir kez daha ertelendi. Normalde 2026’nın Mayıs ayında çıkması planlanan oyun, 19 Kasım 2026 tarihine alındı. Rockstar Games’in bu kararı, oyuncularda hayal kırıklığı yaratırken şirkete de ağır bir fatura çıkarabilir.

2

VideoGamer’a konuşan finans profesörü Rob Wilson, altı aylık ertelemenin Rockstar’a yaklaşık 500 milyon dolara mal olacağını öngörüyor. Çünkü bu süre boyunca hem şirketin iç ekipleri hem de dışarıdan destek alınan stüdyolar oyunun geliştirme sürecine devam edecek. Ayrıca, yeni lansman tarihine uygun olarak tanıtım kampanyalarının yeniden hazırlanması da ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Wilson’a göre bu bile oyunun giderlerine en az 350 milyon dolar ekleyebilir.

3

Buna rağmen Wilson, bu kararın uzun vadede doğru olabileceğini düşünüyor. Çünkü sorunsuz bir çıkışın, oyunun satışlarını ve marka değerini artırma potansiyeli, kısa vadeli kayıpları fazlasıyla telafi edebilir.

4

GTA 6’NIN BÜTÇESİ ŞİMDİDEN TARİHİ SEVİYEDE

Ertelemeden önce bile GTA 6’nın bütçesinin 1 milyar dolara yaklaştığı konuşuluyordu. Şimdi bu yeni maliyetlerle birlikte oyun tarihinin en pahalı projelerinden biri haline gelmiş durumda.

5

Asıl soru ise şu: Bu devasa maliyet oyunculara nasıl yansıyacak?

Kulislerde, oyunun 100 dolara kadar satışa sunulabileceği iddiaları dolaşıyor. Her ne kadar bu fiyat abartılı bulunsa da artan bütçe, oyun fiyatlarının genel olarak yükselmesine neden olabilir. Bu durumun, tüm oyun endüstrisinde yeni bir fiyat standardı oluşturmasından endişe ediliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.