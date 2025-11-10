GTA 6’yı ertelemenin bedeli: Yarım milyar dolar

Kategoriler
Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6 bir kez daha ertelendi. Normalde 2026’nın Mayıs ayında çıkması planlanan oyun, 19 Kasım 2026 tarihine alındı. Rockstar Games’in bu kararı, oyuncularda hayal kırıklığı yaratırken şirkete de ağır bir fatura çıkarabilir.
VideoGamer’a konuşan finans profesörü Rob Wilson, altı aylık ertelemenin Rockstar’a yaklaşık 500 milyon dolara mal olacağını öngörüyor. Çünkü bu süre boyunca hem şirketin iç ekipleri hem de dışarıdan destek alınan stüdyolar oyunun geliştirme sürecine devam edecek. Ayrıca, yeni lansman tarihine uygun olarak tanıtım kampanyalarının yeniden hazırlanması da ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Wilson’a göre bu bile oyunun giderlerine en az 350 milyon dolar ekleyebilir.
Buna rağmen Wilson, bu kararın uzun vadede doğru olabileceğini düşünüyor. Çünkü sorunsuz bir çıkışın, oyunun satışlarını ve marka değerini artırma potansiyeli, kısa vadeli kayıpları fazlasıyla telafi edebilir.
Ertelemeden önce bile GTA 6’nın bütçesinin 1 milyar dolara yaklaştığı konuşuluyordu. Şimdi bu yeni maliyetlerle birlikte oyun tarihinin en pahalı projelerinden biri haline gelmiş durumda.
Asıl soru ise şu: Bu devasa maliyet oyunculara nasıl yansıyacak?
Kulislerde, oyunun 100 dolara kadar satışa sunulabileceği iddiaları dolaşıyor. Her ne kadar bu fiyat abartılı bulunsa da artan bütçe, oyun fiyatlarının genel olarak yükselmesine neden olabilir. Bu durumun, tüm oyun endüstrisinde yeni bir fiyat standardı oluşturmasından endişe ediliyor.