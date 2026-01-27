GTA 6 çıkış tarihi, kutulu sürüm için daha geç olacak! Sızıntılar Rockstar'ı korkuttu

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken radikal bir kararla gündeme geldi. İddialara göre şirket, sızıntıların önüne geçmek adına oyunun kutulu versiyonunu raflara hemen çıkarmayabilir. Haberi, oyun sektörünün en güvenilir sızıntı kaynaklarından ve daha önce Microsoft Flight Simulator 2024'ün PS5 sürümünü doğru tahmin eden Graczdari kaynağı paylaştı.

GTA 6 CD SÜRÜMÜ GEÇ ÇIKACAK

Avrupa'daki oyun dağıtım ağında yer alan kaynağın iddiasına göre, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Grand Theft Auto 6 başlangıçta fiziksel disk olarak satışa sunulmayacak. Polonya merkezli ppe.pl sitesine konuşan kaynak, oyunun çıkış gününde sadece Xbox ve PlayStation Store üzerinden dijital kopya olarak temin edilebileceğini öne sürdü.

SIZINTI KORKUSU PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Şirketin bu kararı almasındaki temel nedenin, oyunun hikayesine ve oynanışına dair kritik sızıntıların (spoiler) önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere serinin bir önceki oyunu GTA V, 2013 yılında PlayStation'ın dijital sürümü erkenden indirmeye açması nedeniyle sızdırılmıştı. Red Dead Redemption 2 ise fiziksel kopyaların satıcılara erken ulaşması sonucu benzer bir kaderi paylaşmıştı.

KUTULU SÜRÜM 2027'YE KALABİLİR

Elde edilen diğer bilgilere göre, oyunun fiziksel disk sürümü çıkıştan birkaç hafta sonra veya 2027 yılının ilk yarısında piyasaya sürülebilir. Konuyla ilgili daha net bilgilerin Şubat 2026 ortalarında ortaya çıkması bekleniyor.

Rockstar Games, daha önce GTA Trilogy ve Red Dead Redemption örneklerinde benzer bir "önce dijital" stratejisi izlemiş, fiziksel kopyaları dijital çıkıştan yaklaşık bir ay sonra kullanıcılarla buluşturmuştu.