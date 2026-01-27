Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 çıkış tarihi, kutulu sürüm için daha geç olacak! Sızıntılar Rockstar'ı korkuttu

Rockstar Games'in beklenen oyunu GTA 6'nın, sızıntıları önlemek amacıyla 19 Kasım 2026'daki çıkışında sadece dijital olarak satılacağı iddia edildi. Peki fiziksel kopyalar ne zaman satışa sunulacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 15:50

'in merakla beklenen oyunu yaklaşırken radikal bir kararla gündeme geldi. İddialara göre şirket, sızıntıların önüne geçmek adına oyunun kutulu versiyonunu raflara hemen çıkarmayabilir. Haberi, oyun sektörünün en güvenilir kaynaklarından ve daha önce Microsoft Flight Simulator 2024'ün PS5 sürümünü doğru tahmin eden Graczdari kaynağı paylaştı.

GTA 6 CD SÜRÜMÜ GEÇ ÇIKACAK

Avrupa'daki oyun dağıtım ağında yer alan kaynağın iddiasına göre, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Grand Theft Auto 6 başlangıçta fiziksel disk olarak satışa sunulmayacak. Polonya merkezli ppe.pl sitesine konuşan kaynak, oyunun çıkış gününde sadece Xbox ve PlayStation Store üzerinden dijital kopya olarak temin edilebileceğini öne sürdü.

GTA 6 çıkış tarihi, kutulu sürüm için daha geç olacak! Sızıntılar Rockstar'ı korkuttu

SIZINTI KORKUSU PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Şirketin bu kararı almasındaki temel nedenin, oyunun hikayesine ve oynanışına dair kritik sızıntıların (spoiler) önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere serinin bir önceki oyunu GTA V, 2013 yılında PlayStation'ın dijital sürümü erkenden indirmeye açması nedeniyle sızdırılmıştı. Red Dead Redemption 2 ise fiziksel kopyaların satıcılara erken ulaşması sonucu benzer bir kaderi paylaşmıştı.

GTA 6 çıkış tarihi, kutulu sürüm için daha geç olacak! Sızıntılar Rockstar'ı korkuttu

KUTULU SÜRÜM 2027'YE KALABİLİR

Elde edilen diğer bilgilere göre, oyunun fiziksel disk sürümü çıkıştan birkaç hafta sonra veya 2027 yılının ilk yarısında piyasaya sürülebilir. Konuyla ilgili daha net bilgilerin Şubat 2026 ortalarında ortaya çıkması bekleniyor.

Rockstar Games, daha önce GTA Trilogy ve Red Dead Redemption örneklerinde benzer bir "önce dijital" stratejisi izlemiş, fiziksel kopyaları dijital çıkıştan yaklaşık bir ay sonra kullanıcılarla buluşturmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk’a dev ceza yolda
Instagram, WhatsApp ve Facebook'a Premium abonelik geliyor: Parayı veren bazı özellikleri açacak
ETİKETLER
#rockstar games
#gta 6
#çıkış tarihi
#sızıntı
#Dijital Sürüm
#Fiziksel Sürüm
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.