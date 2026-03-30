Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken oyun geliştirme bütçesi ortaya çıktı

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6'nın maliyetinin, beklentileri aşarak 3 milyar doları bulması öngörülüyor. Resmi belgelere göre stüdyo, 2019 yılından itibaren sadece maaşlar için 2,1 milyar dolardan fazla bütçe ayırdı.

Murat Makas
30.03.2026
saat ikonu 14:59
30.03.2026
saat ikonu 15:01

'in merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto 6'nın () geliştirme bütçesi ortaya çıktı. TweakTown'un haberine göre, Rockstar North tarafından paylaşılan resmi bir belge, stüdyonun 2019 yılından itibaren yalnızca maaşlar için 2,1 milyar doların üzerinde harcama yaptığını ortaya koydu.

GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken oyun geliştirme bütçesi ortaya çıktı

HABERİN ÖZETİ

GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken oyun geliştirme bütçesi ortaya çıktı

Rockstar Games'in geliştirdiği Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) tahmini geliştirme bütçesinin 3 milyar doları bulacağı ve oyun tarihinin en yüksek bütçeli yapımı olacağı öngörülüyor.
Rockstar North, 2019'dan itibaren GTA 6 için yalnızca maaşlara 2,1 milyar doların üzerinde harcama yaptı.
Oyunun asıl geliştirme süreci 2020 yılında hız kazandı.
Kasım ayındaki lansmana kadar toplam harcamanın 3 milyar doları bulması tahmin ediliyor.
Bu rakamlar doğrulanırsa GTA 6, tüm zamanların en yüksek bütçeli video oyunu olacak.
Cyberpunk 2077'nin yaklaşık 436 milyon dolara, Red Dead Redemption 2'nin 370-540 milyon dolara ve Call of Duty: Modern Warfare II'nin 300 milyon doların üzerinde bir maliyeti olduğu tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

TAHMİNLER, 3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive kayıtlarına göre, Red Dead Redemption 2'nin piyasaya sürülmesinin ardından 2018 civarında ön prodüksiyon aşamasına geçen oyunun asıl geliştirme süreci 2020 yılında hız kazandı. Stüdyonun mali tablolarından elde edilen belgelere göre, yapımın kasım ayındaki lansmanına kadar yapılacak toplam harcamanın 3 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken oyun geliştirme bütçesi ortaya çıktı

Geçmişte analistler; maaşlar, pazarlama ve uzun vadeli üretim aşamaları da dahil olmak üzere toplam maliyetin 2 milyar dolar seviyesinde kalacağını öngörüyordu. Henüz Rockstar veya Take-Two Interactive tarafından resmi bir doğrulama gelmedi.

OYUN TARİHİNİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ YAPIMI

Rakamların doğruluğu kanıtlandığı takdirde GTA 6, yapımcısının önceki rekorlarını da geride bırakarak tüm zamanların en yüksek bütçeli video oyunu ünvanını kazanacak.

Karşılaştırmak gerekirse Cyberpunk 2077'nin CD Projekt Red'e yaklaşık 436 milyon dolara, Red Dead Redemption 2'nin 370 ila 540 milyon dolara, Call of Duty: Modern Warfare II'nin ise 300 milyon doların üzerinde bir rakama mal olduğu tahmin ediliyor.

ÖğeAçıklama
OyunGTA 6
YayıncıTake-Two Interactive
Ön Prodüksiyon Başlangıcı2018 (Red Dead Redemption 2 sonrası)
Asıl Geliştirme Hızlanması2020
Tahmini Toplam Maliyet (Lansmana Kadar)3 Milyar Dolar
Analistlerin Önceki Tahmini Toplam Maliyet2 Milyar Dolar (maaşlar, pazarlama, üretim dahil)
Resmi DoğrulamaHenüz Rockstar veya Take-Two Interactive'den gelmedi
Rekor DurumuDoğrulanırsa tüm zamanların en yüksek bütçeli video oyunu olacak
Karşılaştırma - Cyberpunk 2077 MaliyetiYaklaşık 436 Milyon Dolar (CD Projekt Red)
Karşılaştırma - Red Dead Redemption 2 Maliyeti370 ila 540 Milyon Dolar (Tahmini)
Karşılaştırma - Call of Duty: Modern Warfare II Maliyeti300 Milyon Doların Üzeri (Tahmini)
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’dan 5G mesajı
Yerin 100 metre altında çeken Wi-Fi geliştirildi! Akıllı telefonlara da geliyor
