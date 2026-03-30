GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken oyun geliştirme bütçesi ortaya çıktı

Rockstar Games'in merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) geliştirme bütçesi ortaya çıktı. TweakTown'un haberine göre, Rockstar North tarafından paylaşılan resmi bir belge, stüdyonun 2019 yılından itibaren yalnızca maaşlar için 2,1 milyar doların üzerinde harcama yaptığını ortaya koydu.
GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive kayıtlarına göre, Red Dead Redemption 2'nin piyasaya sürülmesinin ardından 2018 civarında ön prodüksiyon aşamasına geçen oyunun asıl geliştirme süreci 2020 yılında hız kazandı. Stüdyonun mali tablolarından elde edilen belgelere göre, yapımın kasım ayındaki lansmanına kadar yapılacak toplam harcamanın 3 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
Geçmişte analistler; maaşlar, pazarlama ve uzun vadeli üretim aşamaları da dahil olmak üzere toplam maliyetin 2 milyar dolar seviyesinde kalacağını öngörüyordu. Henüz Rockstar veya Take-Two Interactive tarafından resmi bir doğrulama gelmedi.
Rakamların doğruluğu kanıtlandığı takdirde GTA 6, yapımcısının önceki rekorlarını da geride bırakarak tüm zamanların en yüksek bütçeli video oyunu ünvanını kazanacak.
Karşılaştırmak gerekirse Cyberpunk 2077'nin CD Projekt Red'e yaklaşık 436 milyon dolara, Red Dead Redemption 2'nin 370 ila 540 milyon dolara, Call of Duty: Modern Warfare II'nin ise 300 milyon doların üzerinde bir rakama mal olduğu tahmin ediliyor.
|Öğe
|Açıklama
|Oyun
|GTA 6
|Yayıncı
|Take-Two Interactive
|Ön Prodüksiyon Başlangıcı
|2018 (Red Dead Redemption 2 sonrası)
|Asıl Geliştirme Hızlanması
|2020
|Tahmini Toplam Maliyet (Lansmana Kadar)
|3 Milyar Dolar
|Analistlerin Önceki Tahmini Toplam Maliyet
|2 Milyar Dolar (maaşlar, pazarlama, üretim dahil)
|Resmi Doğrulama
|Henüz Rockstar veya Take-Two Interactive'den gelmedi
|Rekor Durumu
|Doğrulanırsa tüm zamanların en yüksek bütçeli video oyunu olacak
|Karşılaştırma - Cyberpunk 2077 Maliyeti
|Yaklaşık 436 Milyon Dolar (CD Projekt Red)
|Karşılaştırma - Red Dead Redemption 2 Maliyeti
|370 ila 540 Milyon Dolar (Tahmini)
|Karşılaştırma - Call of Duty: Modern Warfare II Maliyeti
|300 Milyon Doların Üzeri (Tahmini)