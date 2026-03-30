Rockstar Games'in merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) geliştirme bütçesi ortaya çıktı. TweakTown'un haberine göre, Rockstar North tarafından paylaşılan resmi bir belge, stüdyonun 2019 yılından itibaren yalnızca maaşlar için 2,1 milyar doların üzerinde harcama yaptığını ortaya koydu.

GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken oyun geliştirme bütçesi ortaya çıktı

HABERİN ÖZETİ GTA 6 çıkış tarihi yaklaşırken oyun geliştirme bütçesi ortaya çıktı Rockstar Games'in geliştirdiği Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) tahmini geliştirme bütçesinin 3 milyar doları bulacağı ve oyun tarihinin en yüksek bütçeli yapımı olacağı öngörülüyor. Rockstar North, 2019'dan itibaren GTA 6 için yalnızca maaşlara 2,1 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Oyunun asıl geliştirme süreci 2020 yılında hız kazandı. Kasım ayındaki lansmana kadar toplam harcamanın 3 milyar doları bulması tahmin ediliyor. Bu rakamlar doğrulanırsa GTA 6, tüm zamanların en yüksek bütçeli video oyunu olacak. Cyberpunk 2077'nin yaklaşık 436 milyon dolara, Red Dead Redemption 2'nin 370-540 milyon dolara ve Call of Duty: Modern Warfare II'nin 300 milyon doların üzerinde bir maliyeti olduğu tahmin ediliyor.

TAHMİNLER, 3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

GTA'nın yayıncısı Take-Two Interactive kayıtlarına göre, Red Dead Redemption 2'nin piyasaya sürülmesinin ardından 2018 civarında ön prodüksiyon aşamasına geçen oyunun asıl geliştirme süreci 2020 yılında hız kazandı. Stüdyonun mali tablolarından elde edilen belgelere göre, yapımın kasım ayındaki lansmanına kadar yapılacak toplam harcamanın 3 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Geçmişte analistler; maaşlar, pazarlama ve uzun vadeli üretim aşamaları da dahil olmak üzere toplam maliyetin 2 milyar dolar seviyesinde kalacağını öngörüyordu. Henüz Rockstar veya Take-Two Interactive tarafından resmi bir doğrulama gelmedi.

OYUN TARİHİNİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ YAPIMI

Rakamların doğruluğu kanıtlandığı takdirde GTA 6, yapımcısının önceki rekorlarını da geride bırakarak tüm zamanların en yüksek bütçeli video oyunu ünvanını kazanacak.

Karşılaştırmak gerekirse Cyberpunk 2077'nin CD Projekt Red'e yaklaşık 436 milyon dolara, Red Dead Redemption 2'nin 370 ila 540 milyon dolara, Call of Duty: Modern Warfare II'nin ise 300 milyon doların üzerinde bir rakama mal olduğu tahmin ediliyor.