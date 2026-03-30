Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yerin 100 metre altında çeken Wi-Fi geliştirildi! Akıllı telefonlara da geliyor

Güney Koreli araştırmacılar, manyetik indüksiyon yöntemini kullanarak yerin 100 metre altına kadar kablosuz iletişim sağlayan bir sistem geliştirdi. Yeni teknoloji, madenlerde veya mağaralarda göçük altında kalanlara ulaşmada hayati bir rol üstlenebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 09:46

Güney Kore merkezli Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü (ETRI) araştırmacıları, yer kabuğunun derinliklerine sinyal gönderebilen bir kablosuz ağ altyapısı oluşturmayı başardı. Geliştirilen yeni yöntem geleneksel radyo frekanslarının aksine manyetik indüksiyon sisteminden güç alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Güney Kore merkezli ETRI araştırmacıları, manyetik indüksiyon sistemini kullanarak yer kabuğunun 100 metre derinliğine sinyal gönderebilen kablosuz bir ağ altyapısı geliştirdi.
Geliştirilen yeni yöntem, geleneksel radyo frekanslarının aksine manyetik indüksiyon sisteminden güç alıyor.
Sistem, yeraltındaki cihazlarla iletişim kurulurken yaşanabilecek sinyal zayıflaması ve bozulmalarını engellemeyi hedefliyor.
Akım odaklı manyetik indüksiyon yöntemiyle iletişim menzili 40 metreden 100 metreye çıkarıldı.
Sistemin veri aktarım hızı saniyede 2 Kb olsa da, yeraltı şartlarındaki başarısı dikkat çekiyor.
ETRI, teknolojiyi akıllı telefonlara entegre ederek tünellerde, madenlerde ve acil durumlarda kesintisiz iletişimi sağlamayı amaçlıyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

IEEE Xplore dergisinde yayımlanan makaleye göre, uygulanan yaklaşım sayesinde yeraltındaki cihazlarla iletişim kurulurken yaşanabilecek sinyal zayıflaması ve bozulmalarının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

MENZİL 40 METREDEN 100 METREYE ÇIKARILDI

Projenin temelleri aslında 2023 yılında atılmıştı. Araştırmacılar ilk etapta voltaj odaklı bir sistemle 40 metrelik bir iletişim menziline ulaşmayı başarmıştı. Ancak ekip, sistemi akım odaklı bir manyetik indüksiyon yöntemine dönüştürerek menzili 100 metre seviyesine yükseltti.

Radyo sinyallerini ciddi ölçüde engelleyen zorlu kireç taşı kayalıklarında yapılan testlerde, 0,9'a 0,9 metrekarelik verici döngü anteni ve küçük bir manyetik alan alıcı sensörü kullanıldı. Saniyede 2 Kb gibi son derece sınırlı bir veri aktarım hızına sahip olsa da, sistemin yeraltı şartlarındaki başarısı büyük takdir topladı.

AKILLI TELEFONLARA ENTEGRE EDİLECEK

Günümüzde yeraltı iletişimi için kullanılan mevcut cihazlar, hedeflenen menzile ulaşmak adına devasa düzeyde iletim gücüne ihtiyaç duyuyor. ETRI tarafından hayata geçirilen yeni nesil cihazlar ise düşük güç tüketimi ve çok daha kompakt tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Gelen haberlere göre enstitü, geliştirdiği teknolojiyi doğrudan akıllı telefonlara entegre etmenin yollarını arıyor. Planlanan entegrasyon, tünellerde veya madenlerde çalışan kişilerin dış dünyayla kesintisiz iletişim kurmasını sağlayacak.

Hepsinden önemlisi, acil durum ekipleri yeraltında mahsur kalan vatandaşlara çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilecek. Sistemin aynı zamanda açık deniz sondaj çalışmalarında ve ulusal savunma sanayisinde de kullanılması öngörülüyor.

ETİKETLER
#Etri
#Kablosuz Yer Altı İletişimi
#Manyetik İndüksiyon
#Derin Yer İletişimi
#Akıllı Telefon Entegrasyonu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.