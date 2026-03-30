Güney Kore merkezli Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü (ETRI) araştırmacıları, yer kabuğunun derinliklerine sinyal gönderebilen bir kablosuz ağ altyapısı oluşturmayı başardı. Geliştirilen yeni yöntem geleneksel radyo frekanslarının aksine manyetik indüksiyon sisteminden güç alıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yerin 100 metre altında çeken Wi-Fi geliştirildi! Akıllı telefonlara da geliyor Güney Kore merkezli ETRI araştırmacıları, manyetik indüksiyon sistemini kullanarak yer kabuğunun 100 metre derinliğine sinyal gönderebilen kablosuz bir ağ altyapısı geliştirdi. Geliştirilen yeni yöntem, geleneksel radyo frekanslarının aksine manyetik indüksiyon sisteminden güç alıyor. Sistem, yeraltındaki cihazlarla iletişim kurulurken yaşanabilecek sinyal zayıflaması ve bozulmalarını engellemeyi hedefliyor. Akım odaklı manyetik indüksiyon yöntemiyle iletişim menzili 40 metreden 100 metreye çıkarıldı. Sistemin veri aktarım hızı saniyede 2 Kb olsa da, yeraltı şartlarındaki başarısı dikkat çekiyor. ETRI, teknolojiyi akıllı telefonlara entegre ederek tünellerde, madenlerde ve acil durumlarda kesintisiz iletişimi sağlamayı amaçlıyor.

IEEE Xplore dergisinde yayımlanan makaleye göre, uygulanan yaklaşım sayesinde yeraltındaki cihazlarla iletişim kurulurken yaşanabilecek sinyal zayıflaması ve bozulmalarının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

MENZİL 40 METREDEN 100 METREYE ÇIKARILDI

Projenin temelleri aslında 2023 yılında atılmıştı. Araştırmacılar ilk etapta voltaj odaklı bir sistemle 40 metrelik bir iletişim menziline ulaşmayı başarmıştı. Ancak ekip, sistemi akım odaklı bir manyetik indüksiyon yöntemine dönüştürerek menzili 100 metre seviyesine yükseltti.

Radyo sinyallerini ciddi ölçüde engelleyen zorlu kireç taşı kayalıklarında yapılan testlerde, 0,9'a 0,9 metrekarelik verici döngü anteni ve küçük bir manyetik alan alıcı sensörü kullanıldı. Saniyede 2 Kb gibi son derece sınırlı bir veri aktarım hızına sahip olsa da, sistemin yeraltı şartlarındaki başarısı büyük takdir topladı.

AKILLI TELEFONLARA ENTEGRE EDİLECEK

Günümüzde yeraltı iletişimi için kullanılan mevcut cihazlar, hedeflenen menzile ulaşmak adına devasa düzeyde iletim gücüne ihtiyaç duyuyor. ETRI tarafından hayata geçirilen yeni nesil cihazlar ise düşük güç tüketimi ve çok daha kompakt tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Gelen haberlere göre enstitü, geliştirdiği teknolojiyi doğrudan akıllı telefonlara entegre etmenin yollarını arıyor. Planlanan entegrasyon, tünellerde veya madenlerde çalışan kişilerin dış dünyayla kesintisiz iletişim kurmasını sağlayacak.

Hepsinden önemlisi, acil durum ekipleri yeraltında mahsur kalan vatandaşlara çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilecek. Sistemin aynı zamanda açık deniz sondaj çalışmalarında ve ulusal savunma sanayisinde de kullanılması öngörülüyor.