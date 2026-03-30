Yerin 100 metre altında çeken Wi-Fi geliştirildi! Akıllı telefonlara da geliyor

Güney Kore merkezli Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü (ETRI) araştırmacıları, yer kabuğunun derinliklerine sinyal gönderebilen bir kablosuz ağ altyapısı oluşturmayı başardı. Geliştirilen yeni yöntem geleneksel radyo frekanslarının aksine manyetik indüksiyon sisteminden güç alıyor.
IEEE Xplore dergisinde yayımlanan makaleye göre, uygulanan yaklaşım sayesinde yeraltındaki cihazlarla iletişim kurulurken yaşanabilecek sinyal zayıflaması ve bozulmalarının tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.
Projenin temelleri aslında 2023 yılında atılmıştı. Araştırmacılar ilk etapta voltaj odaklı bir sistemle 40 metrelik bir iletişim menziline ulaşmayı başarmıştı. Ancak ekip, sistemi akım odaklı bir manyetik indüksiyon yöntemine dönüştürerek menzili 100 metre seviyesine yükseltti.
Radyo sinyallerini ciddi ölçüde engelleyen zorlu kireç taşı kayalıklarında yapılan testlerde, 0,9'a 0,9 metrekarelik verici döngü anteni ve küçük bir manyetik alan alıcı sensörü kullanıldı. Saniyede 2 Kb gibi son derece sınırlı bir veri aktarım hızına sahip olsa da, sistemin yeraltı şartlarındaki başarısı büyük takdir topladı.
Günümüzde yeraltı iletişimi için kullanılan mevcut cihazlar, hedeflenen menzile ulaşmak adına devasa düzeyde iletim gücüne ihtiyaç duyuyor. ETRI tarafından hayata geçirilen yeni nesil cihazlar ise düşük güç tüketimi ve çok daha kompakt tasarımlarıyla öne çıkıyor.
Gelen haberlere göre enstitü, geliştirdiği teknolojiyi doğrudan akıllı telefonlara entegre etmenin yollarını arıyor. Planlanan entegrasyon, tünellerde veya madenlerde çalışan kişilerin dış dünyayla kesintisiz iletişim kurmasını sağlayacak.
Hepsinden önemlisi, acil durum ekipleri yeraltında mahsur kalan vatandaşlara çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilecek. Sistemin aynı zamanda açık deniz sondaj çalışmalarında ve ulusal savunma sanayisinde de kullanılması öngörülüyor.