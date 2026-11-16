GTA 6 Standard Edition ve Ultimate Edition farkları: Hangi sürümü satın almalısınız?

Grand Theft Auto VI (GTA 6), PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için Standard Edition ile Ultimate Edition olmak üzere iki ayrı seçenekle oyuncuların karşısına çıkıyor. Vice City sokaklarına adım atmadan önce hangi paketi satın almanız gerektiğini, ön sipariş hediyelerini, bölge kilitlerini ve GTA 6 çıkış saati gibi konuları tüm ayrıntıları ile derledik.

HANGİ GTA 6 SÜRÜMÜNÜ ALMALISINIZ?

Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu 19 Kasım'da tüm dünyada piyasaya çıkacak. Oynanış videolarını izleyen, Vice City nostaljisini yeniden yaşayan ve oyunu oynayacağı konsolu seçen oyuncular için geriye tek bir adım kalıyor: Doğru sürümü belirlemek.

Rockstar Games'in yeni açık dünya yapımı, Standard Edition ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürülüyor. Peki hangi paketi satın almak daha mantıklı?

Her iki GTA 6 sürümü de 19 Kasım 2026'da aynı platformlar (PlayStation 5 ve Xbox Series X|S) için eşzamanlı olarak çıkış yapıyor. İki seçenek arasındaki en belirgin ayrım ise fiyat etiketinde ortaya çıkıyor:

Grand Theft Auto VI: Standard Edition 3.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ultimate Edition ise 4.999 TL karşılığında alıcı buluyor. Başlangıçta Standard Edition satın alan oyuncular diledikleri zaman aradaki farkı ödeyerek ultimate versiyonunu ayrı olarak satın alıp sürümlerini yükseltebiliyor.

GTA 6 STANDARD EDİTİON VE ULTİMATE EDİTİON KARŞILAŞTIRMASI

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, standart sürümü satın alanlar GTA 6'da deneyim konusunda hiçbir şey kaybetmeyecek. Asıl fark versiyonların kullanıcılara sunmuş olduğu oyun içi içeriklerde bulunuyor.

Grand Theft Auto VI: Standard Edition yalnızca ana oyunu barındırıyor. Buna karşın GTA 6 Ultimate Edition çok sayıda ekstra silah, kozmetik öğe, araç ve özel oyun içi mağaza erişimi sunuyor. Üst paket; karakter görünümünü daha derinlemesine özelleştirmeye yarayan kuaför salonları ile dövme stüdyolarının yanı sıra silah modifikasyonu yapılan dükkanlar gibi özel içeriklere erişim sağlayan oyun içi mağazaların da kilidini açıyor.

Rockstar Games, ekstra içeriklerin ana kurguya entegrasyonu hakkında "Ultimate Edition bonusları, Jason ve Lucia'nın hikayesinin tüm yönlerine işlenmiştir ve her bölümün ardından yeni öğeler gün yüzüne çıkar" ifadelerini kullandı.

GTA 6 ULTİMATE EDİTİON PAKETİ TAM İÇERİK LİSTESİ

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition satın alan oyuncuların erişebileceği tüm unsurlar şunlardır:

Grand Theft Auto VI (Ana Oyun)

'95 Grotti Cheetah

Hawk & Little Morgan Revolvers

Kişiselleştirilmiş Silah Varyantları

Vice City Stilleri

Jason'ın Güvenli Ev Araçları

Ganado Retro Build

Modifiye Dükkanları

Sara's Unisex Salon (Kuaför Salonu)

Shitzu Squalo

Stock 305 Clothing Store (Giyim Mağazası)

'67 Vapid Dominator Buggy and Garage

Dövme Stüdyosu

Goodtime Gear

PTT Youngin$ Compound

Klasik Araba Koleksiyonu

Vintage Vice City Pack ve GTA+ Avantajı

Her iki sürümde de geçerli olan özel ön sipariş ve erken satın alma fırsatları bulunuyor. GTA 6'yı 20 Kasım 2026 tarihinden önce satın alan veya ön sipariş veren oyuncular, Vice City'nin 1980'ler versiyonundan ilham alan kıyafetlerin ve araçların yer aldığı Vintage Vice City Pack içeriğine kavuşuyor. Ayrıca dijital alımlarda Rockstar'ın Grand Theft Auto Online abonelik servisi olan GTA+ için 1 aylık ücretsiz üyelik hediye ediliyor.

ULTİMATE EDİTİON'A 1.000 TL FAZLA VERMEYE DEĞER Mİ?

İki pakete yan yana bakıldığında, daha fazla içerik barındıran versiyonun daha eksiksiz ve üstün bir deneyim sunduğu hissine kapılmak oldukça doğal.

Ancak Ultimate Edition özellikleri incelendiğinde, sunulan ekstraların oyunun temel mekaniklerinden ziyade tamamlayıcı yan materyaller olduğu görülüyor. Üstelik standart sürümde de bolca kıyafet, araç ve özelleştirme seçeneği yer alıyor. Dolayısıyla ekstra 1.000 TL ödemek istemiyorsanız GTA 6 Ultimate Edition'u almak zorunda değilsiniz.

HANGİ OYUNCU TİPİ HANGİ SÜRÜMÜ SEÇMELİ?

Peki Ultimate Edition kimler için uygun? Eğer GTA'nın sıkı bir hayranıysanız ve kendinizi haftalar, hatta aylar boyunca GTA 6'ya kaptıracaksanız Ultimate Edition için ödeyeceğiniz ekstra ücretin karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz.

Standard Edition kimler için uygun? Kararsızsanız veya oyunu yalnızca temel deneyimi için oynayacaksanız Standard Edition ile başlamak daha mantıklı bir tercih olabilir. Klasik içerikler yeterli olmazsa ilerleyen dönemde istediğiniz an Ultimate Edition yükseltmesini satın alabilirsiniz.

GTA 6 DİJİTAL VE FİZİKSEL (KUTULU) VERSİYONLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Grand Theft Auto VI, hem dijital hem de fiziksel versiyonlarla raflardaki yerini alıyor. Ancak kutulu oyun koleksiyoncularını ilgilendiren çok önemli bir detay mevcut: Fiziksel kutunun içinde oyun diski yer almıyor. Yalnızca oyunu dijital olarak indirebileceğiniz bir indirme kodu yer alıyor.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition için kutulu versiyon bulunmuyor. Ancak Standard Edition sahipleri, kutudan çıkan dijital indirme kodunu hesaplarında kullandıktan sonra PlayStation veya Microsoft mağazaları üzerinden Ultimate Edition Upgrade eklentisini dijital olarak satın alabiliyor.

Özellik / İçerik Dijital Standard Edition Dijital Ultimate Edition Kutulu Standard Edition Fiyat 3.999 TL 4.999 TL Dolar 3.999 TL Teslimat formatı Dijital indirme Dijital indirme Kutu içi dijital kod (Disk yok) Ana oyun Var Var Var Ultimate Edition ekstraları (16 öğe/mağaza) Sonradan yükseltilebilir Dahil Yok (Kod kullanıldıktan sonra yükseltilebilir) Vintage Vice City Pack (20 Kasım öncesi) Dahil Dahil Dahil (Tek kod içinde) 1 Aylık GTA+ üyeliği (20 Kasım öncesi) Dahil Dahil Yok

GTA 6 STANDARD EDİTİON'DAN ULTİMATE EDİTİON'A NASIL YÜKSELTİLİR?

PlayStation Store veya Microsoft Store üzerinden dijital eklenti olarak satılan Ultimate Edition Upgrade paketini dilediğiniz zaman satın alarak oyununuzu yükseltebilirsiniz.

Kutulu versiyonda ise kutunun içinden çıkan Grand Theft Auto VI dijital indirme kodunu konsolunuzun mağazasında etkinleştirdikten sonra Ultimate Edition Upgrade satın alımı gerçekleştirebilirsiniz.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Rockstar Games Destek sayfasında paylaşılan resmi takvime göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S konsollarında tüm bölgelerde yerel saatle gece yarısı (00:00) itibarıyla erişime açılıyor. PC versiyonu için henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.

10 Kasım 2026'da ön yükleme (pre-load) işlemini tamamlayan kullanıcılar, yaklaşık 212 GB boyutundaki kurulum dosyasını önceden indirerek çıkış saatinde beklemeden oyuna giriş yapabilecek. Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gecesini 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece saat 00:00'dan itibaren oyunu oynamaya başlayabilecek.