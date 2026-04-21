Herkesin her gün yaptığı sıradan eylem yüzünden hapsi boyladı!

Film ve dizilerin önemli detaylarını izleyicilere önceden ifşa eden Japonyalı bir adam, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz perşembe günü Tokyo Bölge Mahkemesi, 39 yaşındaki Wataru Takeuchi'yi suçlu buldu. Şahsın orijinal eserin temel özelliklerini koruyarak yeni bir eser oluşturmayı yasaklayan Japon yasasını ihlal ettiğine hükmedildi. Takeuchi, popüler film ve dizilere ait uzun, spoiler dolu açıklamalar yayınlayan bir web sitesinin yöneticisi olarak görev yapıyordu.
Takeuchi'nin yayınladığı makalelerden ikisi büyük tepki topladı. Godzilla Minus One ve Overlord animesine odaklanan içerikler, Godzilla'nın fikri mülkiyet sahibi Toho ile Overlord'un yayıncısı Kadokawa Shoten'i harekete geçirdi. İlgili şirketler, İçerik Yurtdışı Dağıtım Birliği (CODA) aracılığıyla ortak bir dava açtı.
CODA tarafından yapılan açıklamada, Takeuchi ve diğer iki kişinin 2024 yılında tutuklandığı hatırlatıldı. Tutuklamanın temel sebebi, yönetilen spoiler sitesindeki gönderilerin büyük miktarda deşifre edilmiş diyalog ve çok sayıda görsel içermesiydi.
CODA, adil kullanım hakkının gazetecilere telif hakkıyla korunan materyallerin bir kısmını yayınlama imkanı verdiğini kabul ediyor. Fakat kurum, sitedeki içeriklerin aşırı detay barındırması sebebiyle orijinal yapımların birer uyarlaması haline geldiğini savunuyor.
Bu durumun da insanların sinema bileti almaktan vazgeçmesine yol açarak hak sahiplerine ciddi zararlar verebileceği vurgulanıyor.
Tom's Hardware'in haberine göre, davanın en çarpıcı kısımlarından biri sitenin yayınladığı gönderiler üzerinden reklam geliri elde etmesiydi. Takeuchi ihlale konu olan gönderilerin hiçbirini bizzat yazmamış olsa da 2023 yılında site üzerinden 239 bin 254 dolar gelir sağladı. Mahkeme, şahsı bir yıl altı ay hapis cezasına ve 6 bin 296 dolar para cezasına çarptırdı.