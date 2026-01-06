Hipertansiyonu önceden haber veren akıllı tartı tanıtıldı

Withings, CES 2026 fuarında tanıttığı yeni akıllı tartısı Body Scan 2 ile 60'tan fazla uzun vadeli biyobelirteç ölçümü yapabildiğini, sağlık sorunlarının erken teşhisine olanak tanıdığını ve hatta kullanıcının tahmini sağlıklı yaşam süresini öngörebildiğini iddia ediyor.

HİPERTANSİYON RİSKİNİ ERKENDEN BİLDİRİYOR

Withings'in 2023 yılında piyasaya sürdüğü modelin üzerine inşa edilen Body Scan 2, sahip olduğu gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. Özellikle kalbin pompalama verimliliğini izleyen Empedans Kardiyografisi (ICG) ve hücresel sağlık ile metabolik fonksiyonu değerlendiren Biyoelektrik Empedans Spektroskopisi (BIS) teknolojileri, cihazın en önemli yetenekleri arasında yer alıyor.

Tartı kullanıcılarına hipertansiyon riskiyle ilgili bildirimler gönderme yeteneğine de sahip. Şirket yetkilileri, cihazın metabolik sağlığı takip etmek için kan testlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını belirtiyor. Ayrıca ürün, kan almak yerine ayak teri uyarımı ve hücresel zar analizinden faydalanıyor.

Ancak Withings, bahsi geçen özelliklerin tıbbi bir teşhis yerine erken uyarı işareti olarak algılanması gerektiğinin altını çiziyor.

EKRAN SAPA TAŞINDI

Orijinal tasarımdan farklı olarak Body Scan 2'de renkli ekran, tartının tabanından dört elektrotun bulunduğu geri çekilebilir tutma sapına taşınmış durumda.

Tartının cam yüzeyindeki 8 adet EKG özellikli elektrot ile saptaki sensörler birleştiğinde vücut genelinde tam bir devre oluşturuluyor. Withings'e göre sistem, sadece ayakla ölçüm yapan tipik akıllı tartılara kıyasla çok daha hassas sonuçlar veriyor.

Cihazın sunduğu veriler, "Sağlık Yörüngesi" (Health Trajectory) adı verilen bir puanlama sisteminde birleştiriliyor. Kullanıcılar, puan sayesinde tahmini sağlıklı yaşam sürelerini tek bir metrik üzerinden görebiliyor.

Ayrıca tartı; kalp yaşı, pre-diyabetin habercisi olabilecek glisemik düzensizlik modelleri ve arter elastikiyeti gibi kritik verileri de takip ediyor. Kullanıcılar hangi verilerin izleneceğini özelleştirebiliyor ve tartıya çıkıldığında ölçüm işlemi otomatik olarak başlıyor. En kapsamlı taramaların tamamlanması ise 90 saniyeyi bulabiliyor.

600 DOLARLIK FİYAT ETİKETİYLE GELİYOR

Body Scan 2, hipertansiyon riski ve atriyal fibrilasyon tespiti özellikleri için FDA onayı bekliyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından cihazın, 2026'nın ikinci çeyreğinde 600 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.