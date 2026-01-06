Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Hipertansiyonu önceden haber veren akıllı tartı tanıtıldı

Withings, CES 2026'da hipertansiyon tespiti yapabilen ve sağlıklı yaşam süresini öngören Body Scan 2 akıllı tartısını tanıttı. Kan testine ihtiyaç duymadan metabolik analiz yapabilen cihaz, ekranın tutma sapına taşındığı yeni bir tasarımla geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 13:56

Withings, CES 2026 fuarında tanıttığı yeni akıllı tartısı Body Scan 2 ile 60'tan fazla uzun vadeli biyobelirteç ölçümü yapabildiğini, sağlık sorunlarının erken teşhisine olanak tanıdığını ve hatta kullanıcının tahmini sağlıklı yaşam süresini öngörebildiğini iddia ediyor.

HİPERTANSİYON RİSKİNİ ERKENDEN BİLDİRİYOR

Withings'in 2023 yılında piyasaya sürdüğü modelin üzerine inşa edilen Body Scan 2, sahip olduğu gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. Özellikle kalbin pompalama verimliliğini izleyen Empedans Kardiyografisi (ICG) ve hücresel sağlık ile metabolik fonksiyonu değerlendiren Biyoelektrik Empedans Spektroskopisi (BIS) teknolojileri, cihazın en önemli yetenekleri arasında yer alıyor.

Hipertansiyonu önceden haber veren akıllı tartı tanıtıldı

Tartı kullanıcılarına hipertansiyon riskiyle ilgili bildirimler gönderme yeteneğine de sahip. Şirket yetkilileri, cihazın metabolik sağlığı takip etmek için kan testlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını belirtiyor. Ayrıca ürün, kan almak yerine ayak teri uyarımı ve hücresel zar analizinden faydalanıyor.

Ancak Withings, bahsi geçen özelliklerin tıbbi bir teşhis yerine erken uyarı işareti olarak algılanması gerektiğinin altını çiziyor.

Hipertansiyonu önceden haber veren akıllı tartı tanıtıldı

EKRAN SAPA TAŞINDI

Orijinal tasarımdan farklı olarak Body Scan 2'de renkli ekran, tartının tabanından dört elektrotun bulunduğu geri çekilebilir tutma sapına taşınmış durumda.

Tartının cam yüzeyindeki 8 adet EKG özellikli elektrot ile saptaki sensörler birleştiğinde vücut genelinde tam bir devre oluşturuluyor. Withings'e göre sistem, sadece ayakla ölçüm yapan tipik akıllı tartılara kıyasla çok daha hassas sonuçlar veriyor.

Cihazın sunduğu veriler, "Sağlık Yörüngesi" (Health Trajectory) adı verilen bir puanlama sisteminde birleştiriliyor. Kullanıcılar, puan sayesinde tahmini sağlıklı yaşam sürelerini tek bir metrik üzerinden görebiliyor.

Ayrıca tartı; kalp yaşı, pre-diyabetin habercisi olabilecek glisemik düzensizlik modelleri ve arter elastikiyeti gibi kritik verileri de takip ediyor. Kullanıcılar hangi verilerin izleneceğini özelleştirebiliyor ve tartıya çıkıldığında ölçüm işlemi otomatik olarak başlıyor. En kapsamlı taramaların tamamlanması ise 90 saniyeyi bulabiliyor.

Hipertansiyonu önceden haber veren akıllı tartı tanıtıldı

600 DOLARLIK FİYAT ETİKETİYLE GELİYOR

Body Scan 2, hipertansiyon riski ve atriyal fibrilasyon tespiti özellikleri için FDA onayı bekliyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından cihazın, 2026'nın ikinci çeyreğinde 600 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk katı hal bataryası tanıtıldı
Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.