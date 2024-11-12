HÜRJET'in ikinci prototipi göklerde! TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle uçtu

12 Kasım 2024 17:46 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:50

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in ikinci prototipi, şehitlerin isimlerini taşıyarak ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçuş sırasında 10 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 200 knot hızla 26 dakika boyunca havada kaldı.

HÜRJET'i uçuran F16 pilotu, yerli uçağa hayran kaldı: "Harika bir deneyimdi"

HÜRJET'i uçuran F16 pilotu, yerli uçağa hayran kaldı: "Harika bir deneyimdi"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET'in ikinci prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET'in prototipinin üzerine TUSAŞ şehitlerimizin isimleri yazıldı.

10 BİN FEETE ÇIKTI

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, HÜRJET'in ikinci prototipinin 10 bin feet irtifaya çıktığı, 200 knot hıza ulaştığı ve 26 dakika boyunca havada kaldığı aktarıldı.

"ROTAMIZ DAİMA DAHA GÜÇLÜ YARINLARA"

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi. Milli teknolojimizin gurur ve heyecan verici hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara"