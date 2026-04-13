Xiaomi geliştirdiği HyperOS 4 sürümüne dair sızıntılar arka arkaya gelmeye başladı. Yaklaşan güncelleme yalnızca sıradan bir yükseltme olmaktan öte ciddi görsel değişiklikler ve Leica renk paleti entegrasyonu taşıyan büyük bir sürüm olacak.

HABERİN ÖZETİ HyperOS 4 güncellemesinden ilk sızıntılar geldi: Menüler, renkler, hız dahil her şey değişiyor Xiaomi'nin yaklaşan HyperOS 4 sürümüne dair sızıntılar, ciddi görsel değişiklikler ve Leica renk paleti entegrasyonu ile büyük bir güncelleme olacağını gösteriyor. HyperOS 4, çekirdek kullanıcı arayüzünde önemli değişimlere sahne olacak ve daha modern bir görünüme geçiş yapacağı iddia ediliyor. Xiaomi, Leica renk paletini tüm sistem arayüzüne entegre etmek üzere çalışmalar yürütüyor. Eski MIUI altyapısına ait kalıntılar sistemden tamamen kaldırılacak ve Xiaomi'nin temel uygulamaları RUST programlama diliyle sıfırdan yazılacak. HyperOS 4'ün ilk Beta testlerinin ağustos ayında başlaması ve resmi tanıtımının Xiaomi 18 serisiyle birlikte yapılması bekleniyor.

Çinli mikroblog sitesi Weibo üzerinde paylaşımlar yapan Smart Pikachu kaynağının aktardığı bilgilere göre, yeni nesil işletim sistemi HyperOS 4 çekirdek kullanıcı arayüzünde önemli değişimlere sahne olacak. Ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da şirketin alışıldık tasarım dilini terk edip çok daha modern ve bütünleşik bir görünüme geçiş yapacağı iddia ediliyor.

Kaynağın paylaştığı iddialar arasında, Xiaomi'nin Leica renk paletini sisteme entegre etmek üzere çalışmalar yürüttüğü bilgisi de yer alıyor. Eskiden yalnızca kamera uygulamasına özel olan premium ve yüksek kontrastlı estetiğin artık tüm sistem arayüzüne yayılacağı öngörülüyor.

ESKİ MIUI KODLARI TAMAMEN SİLİNİYOR

Ximitime sitesinin haberine göre, HyperOS 4 güncellemesi sadece telefonların arayüzünü yenilemekle kalmayacak. Eski MIUI altyapısına ait kalıntılar sistemden tamamen kaldırılıyor. Xiaomi'nin temel uygulamaları RUST programlama dili kullanarak sıfırdan yazacağı belirtiliyor.

HYPEROS 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

HyperOS 4 sürümünün çıkış tarihi ile ilgili Xiaomi'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ilk Beta testlerinin ağustos ayında başlaması, resmi tanıtımın ise Xiaomi 18 serisiyle birlikte yapılması bekleniyor.