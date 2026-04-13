Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

HyperOS 4 güncellemesinden ilk sızıntılar geldi: Menüler, renkler, hız dahil her şey değişiyor

Xiaomi'nin geliştirdiği yeni HyperOS 4 işletim sistemi hakkında, kapsamlı arayüz değişiklikleri ve Leica renk paleti entegrasyonu sunacağına dair sızıntılar ortaya çıktı. Eski MIUI kodları da sistemden tamamen temizleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 14:16

geliştirdiği HyperOS 4 sürümüne dair sızıntılar arka arkaya gelmeye başladı. Yaklaşan güncelleme yalnızca sıradan bir yükseltme olmaktan öte ciddi görsel değişiklikler ve Leica renk paleti entegrasyonu taşıyan büyük bir sürüm olacak.

HABERİN ÖZETİ

HyperOS 4 güncellemesinden ilk sızıntılar geldi: Menüler, renkler, hız dahil her şey değişiyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Xiaomi'nin yaklaşan HyperOS 4 sürümüne dair sızıntılar, ciddi görsel değişiklikler ve Leica renk paleti entegrasyonu ile büyük bir güncelleme olacağını gösteriyor.
HyperOS 4, çekirdek kullanıcı arayüzünde önemli değişimlere sahne olacak ve daha modern bir görünüme geçiş yapacağı iddia ediliyor.
Xiaomi, Leica renk paletini tüm sistem arayüzüne entegre etmek üzere çalışmalar yürütüyor.
Eski MIUI altyapısına ait kalıntılar sistemden tamamen kaldırılacak ve Xiaomi'nin temel uygulamaları RUST programlama diliyle sıfırdan yazılacak.
HyperOS 4'ün ilk Beta testlerinin ağustos ayında başlaması ve resmi tanıtımının Xiaomi 18 serisiyle birlikte yapılması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Çinli mikroblog sitesi Weibo üzerinde paylaşımlar yapan Smart Pikachu kaynağının aktardığı bilgilere göre, yeni nesil işletim sistemi HyperOS 4 çekirdek kullanıcı arayüzünde önemli değişimlere sahne olacak. Ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da şirketin alışıldık tasarım dilini terk edip çok daha modern ve bütünleşik bir görünüme geçiş yapacağı iddia ediliyor.

Kaynağın paylaştığı iddialar arasında, Xiaomi'nin Leica renk paletini sisteme entegre etmek üzere çalışmalar yürüttüğü bilgisi de yer alıyor. Eskiden yalnızca kamera uygulamasına özel olan premium ve yüksek kontrastlı estetiğin artık tüm sistem arayüzüne yayılacağı öngörülüyor.

ESKİ MIUI KODLARI TAMAMEN SİLİNİYOR

Ximitime sitesinin haberine göre, HyperOS 4 güncellemesi sadece telefonların arayüzünü yenilemekle kalmayacak. Eski altyapısına ait kalıntılar sistemden tamamen kaldırılıyor. Xiaomi'nin temel uygulamaları RUST programlama dili kullanarak sıfırdan yazacağı belirtiliyor.

HYPEROS 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

HyperOS 4 sürümünün çıkış tarihi ile ilgili Xiaomi'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ilk Beta testlerinin ağustos ayında başlaması, resmi tanıtımın ise Xiaomi 18 serisiyle birlikte yapılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Astronotları 60 yıl önce Ay'a indirmişti! NASA'nın yazılımı herkese açık yayınlandı
WhatsApp durumlarına yeni düzen: Bilinmeyen numaralar için açıklama geliyor
ETİKETLER
#xiaomi
#mıuı
#Leica
#Hyperos 4
#Rust Programlama Dili
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.