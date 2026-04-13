HyperOS 4 güncellemesinden ilk sızıntılar geldi: Menüler, renkler, hız dahil her şey değişiyor

Xiaomi geliştirdiği HyperOS 4 sürümüne dair sızıntılar arka arkaya gelmeye başladı. Yaklaşan güncelleme yalnızca sıradan bir yükseltme olmaktan öte ciddi görsel değişiklikler ve Leica renk paleti entegrasyonu taşıyan büyük bir sürüm olacak.
Çinli mikroblog sitesi Weibo üzerinde paylaşımlar yapan Smart Pikachu kaynağının aktardığı bilgilere göre, yeni nesil işletim sistemi HyperOS 4 çekirdek kullanıcı arayüzünde önemli değişimlere sahne olacak. Ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da şirketin alışıldık tasarım dilini terk edip çok daha modern ve bütünleşik bir görünüme geçiş yapacağı iddia ediliyor.
Kaynağın paylaştığı iddialar arasında, Xiaomi'nin Leica renk paletini sisteme entegre etmek üzere çalışmalar yürüttüğü bilgisi de yer alıyor. Eskiden yalnızca kamera uygulamasına özel olan premium ve yüksek kontrastlı estetiğin artık tüm sistem arayüzüne yayılacağı öngörülüyor.
Ximitime sitesinin haberine göre, HyperOS 4 güncellemesi sadece telefonların arayüzünü yenilemekle kalmayacak. Eski MIUI altyapısına ait kalıntılar sistemden tamamen kaldırılıyor. Xiaomi'nin temel uygulamaları RUST programlama dili kullanarak sıfırdan yazacağı belirtiliyor.
HyperOS 4 sürümünün çıkış tarihi ile ilgili Xiaomi'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ilk Beta testlerinin ağustos ayında başlaması, resmi tanıtımın ise Xiaomi 18 serisiyle birlikte yapılması bekleniyor.