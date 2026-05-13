Hyundai Motor Group ile Korea Aerospace Industries (KAI), elektrikli havacılık sistemleriyle çalışan Gelişmiş Hava Mobilitesi (AAM) araçları geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında Hyundai'nin ABD merkezli hava mobilitesi birimi Supernal, hava aracı tasarımını ve mühendisliğini üstlenirken, KAI gövde geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hyundai uçan arabası için imzayı attı! Havacılık firmasıyla dev anlaşma Hyundai Motor Group ve Korea Aerospace Industries (KAI), elektrikli havacılık sistemleriyle çalışan Gelişmiş Hava Mobilitesi (AAM) araçları geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında Hyundai'nin ABD merkezli hava mobilitesi birimi Supernal, hava aracı tasarımını ve mühendisliğini üstlenecek. KAI ise gövde geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak. İş birliği; tedarik zincirleri, sertifikasyon süreçleri ve küresel müşteri ağlarının oluşturulmasını da kapsayacak. Hyundai, kısa süre önce Supernal birimindeki iş gücünü yaklaşık yüzde 80 oranında azaltmıştı. Şirket ayrıca Dr. Farhan Gandhi'yi Supernal'in yeni CTO'su olarak atadı. Uçan araç teknolojilerinde yasal düzenlemeler, altyapı hazırlıkları ve güvenlik sertifikasyonunun sektördeki asıl engeller olduğu belirtiliyor.

İki şirket arasındaki iş birliği; tedarik zincirleri, sertifikasyon süreçleri ve küresel müşteri ağlarının oluşturulmasını da kapsıyor.

Kısa süre önce Supernal birimindeki iş gücünü yaklaşık yüzde 80 oranında azaltan Hyundai, KAI ile anlaşma yaptı. Şirket ayrıca dikey uçuş teknolojileri uzmanı Dr. Farhan Gandhi'yi Supernal'in yeni CTO'su olarak atadı. Atılan adımlar, projenin iptal edilmediğini ve uzun vadeli endüstriyel ortaklıklarla devam ettiğini gösteriyor.

Uçan araç teknolojileri alanında yasal düzenlemeler ve altyapı hazırlıkları küresel düzeyde tartışılmaya başlandı. ABD'de Florida eyalet yönetimi altyapı hazırlıklarına ilgi duyduğunu açıklarken, çeşitli girişimler halka açık test uçuşları gerçekleştirdi. Sektördeki asıl engellerin teknoloji yerine regülasyonlar, güvenlik sertifikasyonu ve altyapı olduğu belirtiliyor.