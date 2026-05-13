Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Hyundai uçan arabası için imzayı attı! Havacılık firmasıyla dev anlaşma

Uçan otomobiller, trafiği rahatlatması açısından geleceğin ulaşım teknolojisi olarak görülüyor. Bu bağlamda Hyundai, Güney Koreli havacılık devi KAI ile stratejik bir ortaklık kurarak elektrikli uçan araç geliştirme projesini hızlandırdı.

Hyundai uçan arabası için imzayı attı! Havacılık firmasıyla dev anlaşma
Motor Group ile Korea Aerospace Industries (KAI), elektrikli havacılık sistemleriyle çalışan Gelişmiş Hava Mobilitesi (AAM) araçları geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında Hyundai'nin ABD merkezli hava mobilitesi birimi Supernal, hava aracı tasarımını ve mühendisliğini üstlenirken, KAI gövde geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.

İki şirket arasındaki iş birliği; tedarik zincirleri, sertifikasyon süreçleri ve küresel müşteri ağlarının oluşturulmasını da kapsıyor.

Kısa süre önce Supernal birimindeki iş gücünü yaklaşık yüzde 80 oranında azaltan Hyundai, KAI ile anlaşma yaptı. Şirket ayrıca dikey uçuş teknolojileri uzmanı Dr. Farhan Gandhi'yi Supernal'in yeni CTO'su olarak atadı. Atılan adımlar, projenin iptal edilmediğini ve uzun vadeli endüstriyel ortaklıklarla devam ettiğini gösteriyor.

Uçan araç teknolojileri alanında yasal düzenlemeler ve altyapı hazırlıkları küresel düzeyde tartışılmaya başlandı. ABD'de Florida eyalet yönetimi altyapı hazırlıklarına ilgi duyduğunu açıklarken, çeşitli girişimler halka açık test uçuşları gerçekleştirdi. Sektördeki asıl engellerin teknoloji yerine regülasyonlar, güvenlik sertifikasyonu ve altyapı olduğu belirtiliyor.

