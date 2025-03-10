IDA Esports, 2025 PUBG Mobile kadrosunu tanıttı

İhlas Holding’e bağlı İhlas Dijital Varlıkları çatısı altında faaliyet gösteren IDA Esports takımı, yeni oyuncuları için bir imza töreni gerçekleştirdi. Törene, İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin, İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ile yeni transferler Emirhan Gülçiçek, Eren Gülenç, Yusuf Ali Nazlı ve Muhammed Mustafa Çoban katıldı. Yapılan tören sonrası Bizim Evler ile IDA Esports arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

"SESİMİZİN GENÇLERE ULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Uzun yıllar süreceğine inandığı ancak henüz 1 yıllık temele dayanan bir operasyonu tanıttıklarını dile getirerek sözlerine başlayan İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin, "Bu noktada geçen yıl hem Avrupa şampiyonası, hem de dünya kupasına katılmış yeni bir ekiple anlaşma yapıyoruz. Bu noktada İhlas Holding, İhlas Dijital Varlıklar olarak gençlere dokunma hedefimize biraz daha yaklaştığımızı düşünüyoruz. Sesimizin gençlere ulaştığını düşünüyoruz, görüyoruz. Dışarıda bu şekilde duyumlar alıyoruz. Yeni ekiple birlikte artık hem Avrupa’da hem dünya çapından da arkadaşlarımızın ismimizi en iyi şekilde taşıyacaklarına inanıyorum. Arkadaşlarımıza hem hoş geldiniz diyorum, önümüzdeki turnuvada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA SES GETİRMEK İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

İhlas Dijital Varlıklar olarak gençlere daha iyi ulaşmayı hedeflerini belirten İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, "Holdingimizi gençleştirmemiz lazım diye konuşurken, bunun en iyi yolunun espor olduğuna karar verdik. Popülasyonu en yüksek olan oyunlardan Pubg’de karar kıldık. Takımımızı kurduk ama daha fazla ses getirmek için Şampiyonlar Ligi’nde olmamız gerekiyordu. O yüzden böyle bir atılım yaptık. Daha önce farklı takımlarda yer alan arkadaşlarımızı kendi bünyemize kattık. Arkadaşlarımız hem Avrupa hem dünya şampiyonalarında derece almış arkadaşlarımız. Kurumumuza daha fazla gençlerle buluşturmak, burada IDA’nın bizim adımıza köprü olmasını sağlayabilmek. Burada sponsorlarımızın desteği de bizim için çok önemli. Onların da bu kitlelerle daha iyi iletişim sağlaması amacıyla böyle bir oluşum içerisindeyiz" şeklinde konuştu