İhlas Holding, enerji sektörüne bir yatırım daha gerçekleştirdi

Geçtiğimiz aylarda Kırgızistan'da büyük bir hidroelektrik ve doğal gaz çevrim santrali anlaşmalarına imza atan İhlas Holding, şimdi de Türkiye’de Çinli enerji firması ile yenilenebilir enerjide iş birliği anlaşması imzaladı.

Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu'nun da katılımıyla Marriot Otel’de düzenlenen törende, İhlas Holding adına Kani Bozbay, China Energy International Group Co. Ltd. (CEEC) adına yatırım şirketi CEOIC’in Genel Müdürü Ms. Cheng Dan ve Türkiye’nin yenilenebilir enerjide tecrübeli firmalarından Sungen Solar Enerji adına Yönetim Kurulu Başkanı İnan Yürek imza attı.

İhlas Holding ve PowerChina arasında Kırgızistan’da stratejik iş birliği!

Ülkemizin enerji ihtiyacını, daha temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılamasına katkı sağlayacak toplam 250 MW kapasiteli proje kapsamında, güneş enerjisi (fotovoltaik) ve enerji depolama sistemlerini içeren yenilenebilir enerji santrali geliştirme konusunda işbirliği yapılması üzerine anlaşmaya varıldı.

ÜLKEMİZDEKİ EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARINDAN

Anlaşma kapsamında toplam 200 MW kapasiteye sahip lisanslı güneş enerjisi santrali ve 65 MW’lik bir ESS (Enerji Depolama Sistemi) projesi geliştirilecek. Projeye sonraki aşamada entegre edilecek 200 MWh/250 MWm kapasiteli enerji depolama sistemleri, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin verimli bir şekilde kullanılması için kritik rol oynayacak.

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında, taraflar projeye özel yüzde 80 CEOIC, yüzde 10 Sungen Solar Enerji ve yüzde 10 İhlas Holding ortaklığıyla bir şirket kuracak. Bu şirket, projenin geliştirilmesi, inşası ve işletilmesi süreçlerini yönetecek.

ŞATIROĞLU: YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ÇOK ÖNEMLİ

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, projenin bir an önce hayata geçirilmesi ve her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni etti. Şatıroğlu, “Bakanlığımızın en önemli sacayaklarından biri enerjide arz güvenliği sağlayabilmek, bir diğeri enerjide dışa bağımlılığı asgariye indirip sıfırlayabilmek, üçüncüsü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘2053 net sıfır karbon’ hedefine ulaşabilmek. Bu amaçlar kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin varlığı, yatırımları ve vizyonumuz çok önemli. Bugün de bu anlamlı projenin imza töreni, bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor” dedi.

RES VE GES YATIRIMLARDA OYALANMALARI ÖNLEYECEK DÜZENLEME

Kamu bürokrasisindeki birtakım uygulamaların özellikle Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projelerini izin sürelerini olumsuz etkilediğini ifade eden Şatıroğlu, “Bu konuda birtakım kanuni düzenlemeye ihtiyaç olmuştu. 6-7 aylık çalışmanın sonucunda, tüm ilgili bakanlıklar ve bürokrasiyle gerekli istişareleri yapmak suretiyle düzenlemelerimizi hazırladık. Dün akşam (19 Şubat) son toplantısını Meclis’te yaptık. Tahmin ediyorum önümüzdeki ay sonu itibariyle kanunlaştırdığımız zaman, yatırımcılarımızın karşılaştığı birtakım zorlukların, birtakım uzun sürelerle ilgili oyalanmaların önüne geçeceğiz. Yatırımlarımızı daha kısa sürede ön lisans safhasından lisans safhasına geçirmek suretiyle yatırımlara hız vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Şatıroğlu, yıllık GES ve RES kurulu kapasitesinin 5 bin megavat civarında artırılmasının amaçlandığını da sözlerine ekledi.

BOZBAY: TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kani Bozbay ise 250 megavatlık bu projeye ‘Türkiye’nin sürdürülebilir enerji geleceği yapılanmasının önemli bir parçası’ gözüyle baktıklarını ifade etti. Bozbay, “China Energy, Sungen Solar Enerji ve biz İhlas Holding olmak üzere müştereken hazırladığımız bu birlikteliği, daha vizyoner şekilde hem Türkiye’de hem de Suriye, Irak ve Libya konularında da sürdürme arzusundayız” açıklamasını yaptı. Bu işbirliğinin, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefinin somut bir göstergesi olduğunun altını çizen Bozbay, “Bu işbirliği sayesinde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi, finansman ve hayata geçirilmesi konusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu anlaşma ile İhlas Holding olarak, enerji sektöründe uzun vadeli bir oyuncu olma kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Temiz, sürdürülebilir ve güvenilebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bugün attığımız bu imza, Türkiye’nin daha yeşil bir enerji geleceğine uzanan yolda önemli bir kilometre taşı olacaktır” dedi.

ZEXİANG: BU PROJE, ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİN SADECE BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR

China Energy Yönetim Kurulu Başkanı Lyu Zexiang ise “CEEC, 2001 yılından bu yana Türkiye pazarına giriş yaparak 70’ten fazla proje üstlenmiştir. Bugün, Sungen ve İhlas ile Mutabakat Zaptı’nı imzalayarak yatırım, inşaat ve işletmeyi kapsayan entegre modelde Türkiye’deki ilk projemizi hayata geçirme sürecinde somut bir aşamaya geçiyoruz. Bu projenin problemsiz ilerlemesi yalnızca yerel topluluk için temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını ve çevre korumasını da güçlü bir şekilde teşvik edecektir. Bu proje, üçlü iş birliğinin sadece başlangıç noktasıdır. Sungen ve İhlas ile iş birliğimizi daha fazla alanda derinleştirmeye ve yeni fırsatlar keşfetmeye devam edeceğiz. Üçlü iş birliğimizin, Çin-Türkiye iş birliğine örnek olmasını temenni ederim” diye konuştu.

ÇELEBİ: TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE YATIRIM DÖNEMİNE GİRDİ

Sungen Solar Enerji İcra Kurulu Başkanı Rıfat Oğuz Çelebi ise Türkiye’nin enerji stratejisinin temel hedefinin, enerji arz güvenliğini güçlendiren güzergâh ve kaynakları çeşitlendirmek, böylelikle Türkiye’yi bölgesel enerji ticaret merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkıları ile Türkiye’nin yeni bir reform ve enerji sektöründe yatırım dönemine girdiğini de sözlerine ekledi.



*250 MW üretim ve depolama

* Yatırım maliyeti yaklaşık olarak 244 milyon ABD doları

* İşletme dönemi: 25 yıl

ÇİNLİ CEEC, FORTUNE 500 LİSTESİNDE

Energy China, 2024 Fortune Global 500 listesinin 239'uncu sırasında yer aldı. China Energy International Group Co., Ltd. (Energy China International), China Energy Engineering Group Co., Ltd.’nin (Energy China) tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş. Ana şirketin uluslararası büyümesi için 'merkez' işlevini gören şirket, enerji, güç ve altyapı sektörlerinde sistematik, entegre ve tam döngü hizmetler sunan kapsamlı, büyük bir holding olarak tanınıyor. CEEC, dünya genelinde 140'tan fazla ülke ve bölgede 256 şubesi ile varlığını sürdürmekte.

SUNGEN SOLAR, TÜRK-ALMAN ORTAKLIĞI FİRMASI

Sungen Solar Enerji, 2013 yılından bu yana Türk-Alman ortak girişimi olarak faaliyet gösteren bir EPC (Mühendislik, tedarik ve inşaat) firmasıdır. Şirket, proje geliştirme, güneş mühendisliği, metodoloji, TEDAŞ proje tasarımı, finansal modelleme, alçak/orta gerilim çözümleri, enerji nakil hatları, SCADA otomasyonu, anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumu ve uzaktan müdahale işletme-bakım hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Sungen Solar Enerji, Türkiye genelinde 780 MW kapasitesiyle sektörün önde gelen oyuncularındandır.