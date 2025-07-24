16 yaşındaki çocuk araba yıkarken canından oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oto yıkama hizmeti veren bir iş yerinde elektrik akımına kapılan çocuktan acı haber geldi.

ARABA YIKARKEN ELEKTRİK ÇARPTI

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Dindar D. araba yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip hemen iş yerindeki elektrik şalterini indirdi ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Emniyet ve TREDAŞ ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, soruşturma devam ediyor.