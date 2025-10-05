Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İnsansız hava araçlarında rekor büyüme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 milyonun üzerine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin konuştu. Rekor bir büyüme olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, pilot sayısının 1,6 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnsansız hava araçlarında rekor büyüme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 milyonun üzerine çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 11:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsansız hava araçlarında rekor büyüme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 milyonun üzerine çıktı

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 4,19 ARTIŞ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişilerin sayısında yaşanan artışa dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “2025 Eylül ayı sonu itibarıyla İHA sayısı 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 11,86 artışla 88 bin 138’e ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artarak 1 milyon 629 bin 631’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarında rekor büyüme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 milyonun üzerine çıktı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün “İHA Sistemleri Talimatı” kapsamında İHA’lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi.

İnsansız hava araçlarında rekor büyüme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 milyonun üzerine çıktı

HER SENE 9 BİN YENİ KAYIT

İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 9 bin yeni İHA’nın kayıt olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isim asgari ücret için rakam verdi! 'Öyle olacak gibi gözüküyor'
Memur ve emekli zammı hesapları değişti! İsa Karakaş'tan kritik maaş açıklaması
ETİKETLER
#Ekonomi
#Gündem
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.