Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram DM'lerinde yeni dönem: Popüler özellik kaldırılıyor

Meta, düşük kullanım oranlarını gerekçe göstererek Instagram direkt mesajlarındaki uçtan uca şifreleme özelliğini 8 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tamamen sonlandıracağını duyurdu. Peki bu karar Instagram kullananları nasıl etkileyecek?

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 10:44
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 10:44

Sosyal platform devi , Instagram direkt mesajlar (DM) bölümünde yer alan özelliğini 8 Mayıs 2026 tarihinde kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Uçtan uca şifrelemeler, WhatsApp'ın aksine Instagram'da hiçbir zaman varsayılan ayar olarak sunulmamıştı. Yalnızca belirli bölgelerdeki kullanıcılar özelliği manuel olarak etkinleştirme şansına sahipti.

Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kararın arkasındaki temel nedenin düşük benimsenme oranları olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok az sayıda insan direkt mesajlarda uçtan uca şifreli mesajlaşmayı tercih ediyordu. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bu seçeneği Instagram'dan kaldırıyoruz. Uçtan uca şifreleme ile mesajlaşmaya devam etmek isteyen herkes WhatsApp üzerinden kolayca iletişim kurabilir."

UÇTAN UCA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ KALKINCA NE OLUR?

Uçtan uca şifreleme özelliğini en basit haliyle kilitli bir çelik kasa gibi düşünebilirsiniz. Birine mesaj gönderdiğinizde, yazdıklarınız dijital bir kasanın içine konuyor ve kilitleniyor. Kasanın anahtarı yalnızca sizde ve mesajı gönderdiğiniz kişide bulunuyor. Mesajı karşı tarafa taşıyan uygulama (WhatsApp, Instagram vb.) kilitli kasayı taşıyor ama içini açıp okuyamıyor (en azından kendilerinin iddiası bu yönde).

Sistemin mantığı tamamen kişi odaklı üzerine kurulu. Şifreleme ortadan kalktığında ise mesajlarınız kapalı bir kasa yerine açık bir mektup formuna dönüşüyor. Yazdıklarınız yine karşı tarafa ulaşıyor ancak mesajlarınızı başkalarının görme ihtimali daha yüksek oluyor.

