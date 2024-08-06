Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Instagram erişime açılacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ciddi bir aşama kaydettik

Instagram erişime açılacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ciddi bir aşama kaydettik

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 13:19 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:21
Instagram erişime açılacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ciddi bir aşama kaydettik

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim yasağıyla ilgili konuştu.

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik. Talepler yerine getirilirse açılacak."

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...