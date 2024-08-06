Instagram erişime açılacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ciddi bir aşama kaydettik
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 13:19 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:21
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim yasağıyla ilgili konuştu.
Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik. Talepler yerine getirilirse açılacak."
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com