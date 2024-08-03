Instagram erişime engellendi! Sırada Facebook da yasaklanabilir

03 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:00

Türkiye'de Instagram'a gelen erişim engeli sonrası birçok kullanıcı sorunsuz olarak uygulamaya girebiliyor

Türkiye'de Instagram'a gelen erişim engeli sonrası birçok kullanıcı sorunsuz olarak uygulamaya girebiliyor

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile dün Instagram erişime kapatıldı. Herkes "Instagram neden kapandı?" ve "Instagram ne zaman düzelir?" diye merak edip araştırmaya başlarken, Instagram yasağı kalkmak yerine yakında Facebook da kapatılabilir.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybettikten sonra, kullanıcıların Haniye için yayınladığı taziye mesajları Meta tarafından hem Facebook'ta hem de Instagram'da engellenmişti.

Meta, Hamas liderini "tehlikeli kişi veya örgüt" sınıfına sokarken, Haniye'nin fotoğraflarının paylaşılmasını "topluluk kurallarının ihlali" olarak nitelendirmiş ve başka bir gerekçe göstermeyerek bu tarz paylaşımları yasaklamıştı.

Türkiye'nin Instagram'a erişimi engellemesinin sebebi, açıkça belirtilmese de İsmail Haniye paylaşımlarına getirilen bu kısıtlamaya verilen bir tepki olduğu tahmin ediliyor. Ancak Meta Türk kullanıcılara yaptırım uygulamaya devam ederse yasak kararı, diğer servislerine de sıçrayabilir.

ULAŞTIRMA BAKANI: UYARILARIMIZI DİKKATE ALMIYORLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün yaptığı açıklamada "Instagram yasağı ne zaman kalkacak?" diye merak edenlerin merakını giderecek sözler sarf etti.

Uraloğlu, "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Kanunlarımıza uyduklarında erişim yasağı kalkar." ifadelerini kullandı.

KATALOG SUÇLAR NE DEMEK?

İntihara yönlendirme, çocuk istismarı, sağlık için tehlikeli olan maddelerin temini gibi maddeler katalog suçlar arasında yer alıyor. BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre katalog suçların kapsamı şöyle:

"5651 sayılı Kanununun 8 inci maddesinde erişimi engellenebilecek suçları katalog halinde saymıştır. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Bunlar:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yonlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226)

6) Fuhuş (madde 227)

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve

25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar."

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da şunları söyledi:

“Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar.

Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Bahse konu olan katalog suç örneklerine sadece Instagram'da değil, Meta'nın Facebook gibi sosyal medya platformu ve Türkiye'de faaliyet gösteren diğer mecralarda da ulaşılabildiği görülüyor.

Tabii burada önemli olan detay; Bakan Uraloğlu'nun da dediği gibi söz konusu mecranın Türkiye'nin taleplerini karşılayacak adımları atıp atmaması.