Instagram, kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan fotoğraflar paylaşmasına olanak tanıyan "Instants" uygulamasını test ediyor. TechCrunch'ın haberine göre şirket, İspanya ve İtalya'da erişime açılan platformun varlığını resmi olarak doğruladı. Peki Instants nedir? Nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Instagram, Instants uygulamasını çıkardı: Kaybolan fotoğraflara özel alan Instagram, kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan fotoğraflar paylaşmasına olanak tanıyan ve yalnızca uygulama içi kamerayı kullanarak çekilen fotoğraflara metin eklemeye izin veren 'Instants' adlı yeni bir uygulamayı test ediyor. Instants, Instagram Story'den farklı olarak düzenleme ve efekt ekleme imkanı sunmuyor, galeriden yükleme yapılamıyor. Uygulama, Snapchat, Locket ve BeReal gibi platformlardan ilham alarak gerçek hayattan hızlı kesitler sunmaya odaklanıyor. Instants üzerinden yapılan paylaşımlar, karşılıklı takipleşilen kişilere veya Yakın Arkadaşlar listesine gönderilebiliyor. Instagram, kullanıcıların baskı hissetmeden bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla anlık fotoğraf ve video paylaşımına yönelik bu testi yürütüyor. Uygulama şu anda İspanya ve İtalya'da test ediliyor ve Android ile iOS cihazlarda destekleniyor.

INSTANTS NEDİR?

Instants, Instagram Story'nin aynısı gibi gözükse de iki özellik tamamen farklı çalışıyor. Story'lerinizi istediğiniz gibi düzenleyebiliyor ve efekt ekleyebiliyorken Instants'ta bunları gerçekleştiremiyorsunuz. Telefonunuzun galerisinden de yükleme yapamıyorsunuz, yalnızca uygulama içi kamerayı kullanarak fotoğraf çekebiliyorsunuz.

Çektiğiniz fotoğraflara sadece metin ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında başka hiçbir değişikliğe izin verilmiyor.

Platformun genel yapısı itibarıyla Instagram'ın alışılmış kusursuz ve özenle hazırlanmış içeriklerinden ziyade, gerçek hayattan hızlı kesitler sunmaya odaklandığı belirtiliyor. Yeni platform; Snapchat, Locket ve BeReal gibi sosyal ağlardan ilham alarak özgün ve geçici içeriklere öncelik veriyor.

"KULLANICI TOPLULUĞUMUZU DİNLEYECEĞİZ"

Instagram, yakın zamana kadar Instants'ı belirli bölgelerde mevcut yazılımın içinde bir özellik olarak test ediyordu. Şirket yetkilileri, kullanıcıların anlık paylaşımları standart Instagram üzerinden veya bağımsız Instants uygulaması aracılığıyla yapabileceğini belirtiyor.

Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, insanların arkadaşlarıyla baskı hissetmeden bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla anlık fotoğraf ve video paylaşımına yönelik bir test süreci yürüttüklerini ifade etti. Sözcü, kullanıcıların neleri sevdiğini görmek için çeşitli sürümler denediklerini ve topluluğun geri bildirimlerini dinleyeceklerini vurguladı.

INSTAGRAM INSTANTS NASIL KULLANILIR

Instants üzerinden yapılan paylaşımlar, karşılıklı takipleşilen kişilere veya Yakın Arkadaşlar listesine gönderilebiliyor. Paylaşılan listelerin hem standart uygulamada hem de bağımsız platformda tamamen aynı olduğu belirtiliyor.

Instagram Instants özelliği Android ve iOS cihazlarda destekleniyor. Fakat Türkiye'de kullanıma açılmadı.