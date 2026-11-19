Instagram yöneticisi Adam Mosseri, kullanıcıların paylaştıkları hikayeleri silmek zorunda kalmadan düzenlemelerine olanak tanıyan güncellemeyi resmi olarak duyurdu. Yeni güncelleme ile kullanıcılar, hikayelerini paylaştıktan sonraki 15 dakika boyunca içerikteki metin, müzik, çıkartma ve çizimler üzerinde değişiklik yapabilecek.

Düzenleme sırasında hikayenin aldığı görüntülenmeler, beğeniler ve cevaplar kaybolmayacak. Daha önce kullanıcıların basit bir yazım hatasını düzeltmek veya eklemeyi unuttukları bir şarkıyı koymak için hikayeyi tamamen silip yeniden paylaşmaları gerekiyordu.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞILAN HİKAYELER NASIL DÜZENLENİR?

Instagram kullanıcılarının hikaye düzenleme işlemi için yapması gereken adımlar şu şekilde:

Düzenlemek istediğiniz hikayeyi açın.

Sağ alt köşedeki üç nokta menüsüne dokunun.

Açılan seçenekler arasından "Edit Story" (Hikayeyi Düzenle) butonuna dokunun.

Bu bölümü açtıktan sonra hikayenizde istediğiniz değişikliği yapmaya başlayabilirsiniz.

ÇIKARTMALAR VE ARKA PLANLAR İÇİN DE YENİLİKLER GELDİ

Instagram, düzenlenebilir hikayelerin yanı sıra çıkartmalar için yeni yazı tipleri, renkler ve şekiller sunduğunu da açıkladı. Platform, kullanıcıların çıkartmalara daha kolay göz atabilmesi için yeni çıkartma sayfaları (sticker sheets) da kullanıma sunuyor.

Güncelleme kapsamında çoklu fotoğraf seçme yönteminde de değişikliğe gidilirken, hikayeler için yeni bulanıklık, renk ve gradyan arka plan seçenekleri eklendi.