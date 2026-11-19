KAMERA VE MİKROFON KULLANILMAYACAK

Yeni sistemle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kullanıcı gizliliği. YouTube, izleyici sayısını belirlemek için televizyonların kameralarını, mikrofonlarını veya başka cihazları kullanmayacağını özellikle vurguluyor. Bunun yerine demografik eğilimler, izleme saatleri ve benzeri verilerden yararlanan istatistiksel bir model devreye girecek. Gerçek yaşam testleriyle desteklenecek sistem, aynı ekran karşısında birden fazla kişinin bulunma ihtimalini hesaplayacak.

YouTube, kullanılan tahmin yönteminin teknik ayrıntılarını henüz açıklamadı. Ancak yeni ölçümün geleneksel televizyon yayıncılığı ve dijital yayın platformlarında kullanılan toplam izleyici tahminlerine benzer şekilde çalışacağını belirtiyor.