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İstanbul
YouTube, içerik üreticilerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Platform, televizyon üzerinden yapılan izlenmelerde yalnızca ekranı değil, o ekranın karşısındaki izleyici sayısını da dikkate alacak. Böylece aynı videoyu birlikte izleyen kişiler de görüntülenme istatistiklerine dahil edilebilecek. Yeni uygulama, özellikle televizyondan izlenen uzun videoların, Shorts içeriklerinin ve canlı yayınların herkese açık görüntülenme sayılarını değiştirecek. Ancak sistem, izleyicilerin gerçekten kaç kişi olduğunu doğrudan tespit etmek yerine istatistiksel tahminlere dayanacak.
YouTube Creator Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre platform, televizyon karşısında aynı içeriği izleyen kişi sayısını tahmin eden yeni bir ortak izleyici metriği üzerinde çalışıyor.
Mevcut ölçüm yönteminde tek bir televizyondan yapılan izlenmeler, ekran karşısında birden fazla kişi bulunsa bile bu durumu yeterince yansıtmıyor. Yeni sistemle bu eksikliğin giderilmesi ve videoların ulaştığı gerçek izleyici kitlesinin daha doğru ölçülmesi hedefleniyor.
Yeni sistemle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kullanıcı gizliliği. YouTube, izleyici sayısını belirlemek için televizyonların kameralarını, mikrofonlarını veya başka cihazları kullanmayacağını özellikle vurguluyor. Bunun yerine demografik eğilimler, izleme saatleri ve benzeri verilerden yararlanan istatistiksel bir model devreye girecek. Gerçek yaşam testleriyle desteklenecek sistem, aynı ekran karşısında birden fazla kişinin bulunma ihtimalini hesaplayacak.
YouTube, kullanılan tahmin yönteminin teknik ayrıntılarını henüz açıklamadı. Ancak yeni ölçümün geleneksel televizyon yayıncılığı ve dijital yayın platformlarında kullanılan toplam izleyici tahminlerine benzer şekilde çalışacağını belirtiyor.
Düzenlemenin en dikkat çeken tarafı ise görüntülenme sayıları ile reklam kazançları arasındaki fark olacak. Yeni ölçüm yöntemi sayesinde videoların herkese açık görüntülenme sayıları ve izlenme süreleri daha yüksek görünebilecek. Bu da içerik üreticilerinin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını göstermesi ve markalarla yapılacak iş birliklerinde daha kapsamlı veriler sunması açısından önem taşıyor.
Ancak artan görüntülenmeler, içerik üreticilerinin cebine doğrudan ek kazanç olarak yansımayacak. YouTube'un açıklamasına göre ortak izleyici metriğiyle hesaplanan ek görüntülenmeler, reklam gelirlerini ve YouTube İş Ortağı Programı'na (YPP) katılım şartlarını etkilemeyecek.
AdSense ödemeleri ve para kazanma koşulları, mevcut nitelikli görüntülenme ve izlenme saati kriterleri üzerinden hesaplanmaya devam edecek.
Yeni düzenlemenin geçmişe dönük uygulanmayacağı da açıklandı. Buna göre YouTube, daha önce kaydedilmiş görüntülenme sayılarını yeni hesaplama yöntemiyle yeniden düzenlemeyecek. Ortak izleyici metriği yalnızca sistemin kullanıma sunulmasının ardından televizyon üzerinden gerçekleştirilen izlenmeler için geçerli olacak.