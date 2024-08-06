Instagram reklamlarını elinden kaçıran fenomenler oraya koştu! Erişim engeli mekan değiştirtti

06 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:53

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.



BTK'dan yapılan açıklamada, "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi.

INSTAGRAM ERİŞİME KAPATILDI!

Milyonlarca kullanıcısı olan platforma girişte sorun yaşanmasıyla birçok insan mağdur oldu.



Aynı zamanda binlerce kişinin ürün pazarladığı bir platform olan Instagram’da, reklam verenler ve küçük işletmeler ürünlerinin satışında aksaklık yaşamaya başladı.

GÜNLÜK KAYIP 1,9 MİLYAR TL

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram’ın kapatılmasının e-ticarette neden olacağı kaybın 1,9 milyar TL olduğu söyledi.



Ekmekçi, “Platformlara trafik oluşturan influencer’larla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi.



KULLANICILAR ADRES DEĞİŞTİRDİ

Instagram'ın kapatılması sonrası platforma VPN ile girebilenler kararı eleştirdi, bir kısım kullanıcı da Twitter'ı (X) daha sık kullanmaya başladı.

KARARA İSYAN ETTİLER

Ünlü isimler de karara isyan etti. Sosyal medya ünlüleri ve sanatçılar yaptıkları paylaşımlarla erişim engeli kararını eleştirdi, Twitter'da konuya ilişkin kinayeli paylaşımlar dolaşıma girdi.



Fenomenler para kaynakları kesilince soluğu X’te almaya başladı.

X'TEN PARA KAZANILIR MI?

Sosyal medya platformu X’e kayan fenomenler, Instagram’ta kaybettikleri paraları kazanmak için günlerdir paylaşım yapıp duruyor.

Birçok marka ve şirketin sponsorlu içeriklerini oluşturarak bu anlaşmalardan para kazanmaya devam ediyor.

ŞİRKETLER SÖZLEŞME FESHEDİYOR

Öte yandan bazı şirketler Instagram’a erişim engelinin gelmesiyle 4 günde milyonlar kaybetti.

Uygulamanın kapanması şirketler, Influencer ve fenomenlerle sözleşmelerini feshetme yoluna gidiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram üzerinden para kazananlar başta olmak üzere kullanıcılar, "Instagram açılacak mı" merak ediyor. Instagram'a erişim yasağı henüz kaldırılmadı. Instagram'ın ne zaman düzeleceğine dair açıklama gelmedi.

‘HERKES KURALLARA UYACAK’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili bugün canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Bakan Tunç, “BTK'nın yetkileri çerçevesinde gerçekleşen bir durum.

Türkiye bir hukuk devletidir, herkes kurallara uyacak, kimsenin ayrıcalığı yok. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda" dedi.

'VERGİ VERMEK ZORUNDASINIZ"

Suç teşkil eden paylaşımların henüz kaldırılmadığını vurgulayan Bakan Tunç şunları söyledi:

"Haniye ile ilgili paylaşımlara engel konuldu. Sansüre karşıyım diyorsanız o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmak durumundasınız. Sosyal medya şirketi olarak bir kazanç sağlıyorsunuz vergisini vermek zorundasınız."