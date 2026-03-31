Sosyal medya devi Meta, bünyesindeki popüler platform Instagram için farklı bir gelir modelini devreye sokmaya hazırlanıyor. Şirket, TechCrunch platformuna yaptığı açıklamayla "Instagram Plus" adını verdiği ücretli abonelik sistemini bazı ülkelerde test etmeye başladığını doğruladı.

Instagram'da gizlice hikaye izleme devri başlıyor! Ücretini ödeyen yakalanmayacak

HABERİN ÖZETİ Instagram'da gizlice hikaye izleme devri başlıyor! Ücretini ödeyen yakalanmayacak Meta, popüler platformu Instagram için 'Instagram Plus' adını verdiği ücretli abonelik sistemini bazı ülkelerde test etmeye başladığını duyurdu. Instagram Plus, kullanıcılara hikayeleri gizlice izleme, içerik üreticilerinin hikayelerinin tekrar izlenme sayısını görme ve sınırsız sayıda özel hedef kitle listesi oluşturma gibi özellikler sunuyor. Ayrıca aboneler, hikaye sürelerini uzatabilecek, haftada bir kez seçtikleri bir hikayeyi öne çıkarabilecek, başkalarının hikayelerine hareketli 'Süper Beğeni' gönderebilecek ve hikaye izleyicileri arasında spesifik bir kişiyi arayarak bulabilecek. Instagram Plus şu anda Meksika, Japonya ve Filipinler'de test ediliyor. Aylık abonelik ücretleri test edilen ülkelere göre değişiklik gösteriyor; Meksika'da yaklaşık 2.20 dolar, Japonya'da yaklaşık 2 dolar ve Filipinler'de yaklaşık 1.07 dolar seviyesinde.

Geçtiğimiz aylarda Meta yetkilileri; Instagram, Facebook ve WhatsApp ekosistemine yeni abonelik seçenekleri eklemeyi planladıklarını dile getirmişti.

INSTAGRAM PLUS KULLANICILARA NELER VADEDİYOR?

Ücretli aboneliğin sunduğu özelliklerin başında hikayeleri gizlice izleyebilme imkanı geliyor. Aboneler, diğer kullanıcıların paylaştığı 24 saatlik hikayelere, karşı tarafa hiçbir bildirim gitmeden göz atabilecek.

Ayrıca içerik üreticileri, kendi hikayelerinin toplamda kaç kez tekrar izlendiğini görme ayrıcalığına kavuşacak. "Yakın Arkadaşlar" listesine ek olarak takipçileri farklı gruplara ayırarak sınırsız sayıda özel hedef kitle listesi oluşturmak da mümkün hale gelecek.

Yenilikler sadece sayılanlarla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar diledikleri bir hikayenin süresini ekstra 24 saat daha uzatabilecek. Haftada bir kez seçtikleri bir hikayeyi öne çıkararak takipçilerinin ekranında en üst sıraya taşıyabilecekler. Başkalarının hikayelerine hareketli "Süper Beğeni" gönderme ve hikaye izleyicileri arasında spesifik bir kişiyi aratarak bulma gibi araçlar da pakete dahil ediliyor.

FİYATLANDIRMA VE TEST EDİLEN ÜLKELER BELLİ OLDU

Meta resmi olarak test sürecinin hangi ülkelerde yürütüldüğünü açıklamadı. Ancak sosyal medyaya sızan raporlar, uygulamanın şimdilik Meksika, Japonya ve Filipinler'deki kullanıcıların erişimine açıldığına işaret ediyor.

Fiyatlandırma politikası ise ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göre aylık abonelik bedeli Meksika'da 39 MX$ (yaklaşık 2.20 dolar), Japonya'da 319 yen (yaklaşık 2 dolar) ve Filipinler'de 65 PHP (yaklaşık 1.07 dolar) seviyesinde belirlenmiş durumda.