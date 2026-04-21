Son günlerde Instagram hesabınıza yüklediğiniz renkli bir fotoğraf aniden sebepsiz yere siyah beyaz olduysa endişelenmenize gerek yok. Yaşanan problemin kameranızla veya hesabınızla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Hata tamamen Instagram'ın sunucularında yaşanan bir teknik arızadan kaynaklanıyor.

Instagram'daki fotoğraflar aniden siyah beyaza döndü! Sebebi belli oldu

SORUNUN KAYNAĞI HDR FORMATI

Engadget'a konuşan Meta yetkilileri, yaşanan sorunun özellikle HDR fotoğrafları etkileyen bir teknik hatadan kaynaklandığını doğruladı.

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Gün içinde erken saatlerde meydana gelen teknik bir aksaklık, bazı hesaplardaki HDR fotoğrafların yanlışlıkla siyah beyaz görünmesine yol açtı" ifadelerine yer verildi.

Şirket yetkilileri arızanın yeni başladığını ifade etse de, kullanıcı şikayetlerinin 18 ve 19 Nisan tarihlerine kadar uzandığı belirlendi. Dolayısıyla problemin bazı hesaplarda çok daha uzun süredir devam ettiği anlaşıldı.

FOTOĞRAFLAR ORİJİNAL RENGİNE DÖNECEK

Arızanın başlama zamanı ne olursa olsun, Instagram artık hatayı başarılı şekilde düzelttiğini belirtiyor. Gönderileri hâlâ siyah beyaz renkte olan kullanıcıların telaş yapmasına gerek yok. Şirket, getirilen çözümün önümüzdeki birkaç saat içinde etkilenen tüm fotoğrafları otomatik olarak orijinal haline döndüreceğini vurguluyor.

Platform yetkilileri ayrıca yaşanan aksaklıktan dolayı kullanıcılardan özür diledi.