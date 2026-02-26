Sosyal medya devi Instagram, platformdaki genç kullanıcıların güvenliğini korumak adına ebeveyn denetimi araçlarına önemli bir yenilik ekledi. Artık çocukların kısa süre içerisinde intihar veya kendine zarar verme ile ilişkili terimleri defalarca araması halinde bağlı bulunan ebeveyn hesaplarına otomatik bir uyarı gönderilecek.

HABERİN ÖZETİ Instagram'dan çocukları korumak için yeni özelik: Ebeveynlere anlık bildirim gidecek Instagram, intihar veya kendine zarar verme ile ilişkili terimleri tekrarlı arayan genç kullanıcılar için ebeveynlerine otomatik uyarı gönderecek yeni bir denetim aracı devreye alıyor. Çocukların kısa süre içinde intihar veya kendine zarar verme terimlerini defalarca araması durumunda bağlı ebeveyn hesaplarına otomatik uyarı gönderilecek. Aileler, gelen bildirimle hassas konular hakkında çocuklarıyla nasıl iletişim kurabileceklerine dair uzman kaynaklarına erişebilecek. Uygulama gelecek haftadan itibaren ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada'da kullanıma sunulacak ve ilerleyen süreçte küresel olarak yaygınlaşacak. Sistem, kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilen birkaç aramayı eşik değer olarak belirleyecek. Yapay zeka araçları için de benzer bir ebeveyn uyarısı özelliği geliştirme aşamasında.

Gelen bildirim aracılığıyla aileler, çocuklarıyla bunlar gibi hassas konular hakkında nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerine dair uzmanlarca hazırlanan kaynaklara da erişim sağlayabilecek.

SİSTEM GELECEK HAFTA DEVREYE ALINIYOR

Engadget'in haberine göre, gelecek haftadan itibaren ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada'daki kullanıcılar için aktif hale getirilecek uygulama ilerleyen süreçte küresel ölçekte yaygınlaştırılacak.

Instagram tarafından yayımlanan resmi blog yazısında, sistemin çalışma prensibiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Şirket, kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilen birkaç aramayı eşik değer olarak belirlediklerini ifade ederken bazen gereksiz bildirim gitme ihtimali olsa dahi "ihtiyatlı davranmanın" en doğrusu olduğu vurgulandı.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI DA DENETLENECEK

Halihazırda genç kullanıcılar için kendine zarar verme içerikli arama sonuçlarını zaten engellediğini hatırlatan platform, bu türdeki içeriklerin hiçbir şekilde gösterilmediğinin altını çizdi. Benzer bir ebeveyn uyarısı özelliğinin yapay zeka araçları için de geliştirilme aşamasında olduğu kaydedildi.